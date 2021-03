Claudia López se disculpó por señalamientos a migrantes venezolanos

Hace unos días, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue centro de polémica por cuenta de unas declaraciones que dio tras la muerte del patrullero Edwin Caro, quien recibió un impacto de bala cuando realizaba un procedimiento de requisa a unos hombres.



López, en relación a la inseguridad en la capital, dijo: "Con el mayor respeto, y con el llamado a que eso no genere ningún acto de xenofobia, la inmensa mayoría de los migrantes son gente humilde huyendo de una dictadura, pero los hechos son tozudos y demuestran que hay una minoría de migrantes profundamente violenta, que mata para robar o por una requisa, como pasó en este caso".

Esas declaraciones fueron rechazadas desde distintos sectores que consideraron que los señalamientos de la alcaldesa sí eran xenofóbicos y perjudiciales para la población migrante del país.



Este jueves, durante un evento de rendición de cuentas de la administración Distrital en el Parque El Tunal, la mandataria se refirió a la polémica.



"Aprovecho la ocasión para pedir excusas. Dos veces me he referido al tema de la población migrante y dos veces he causado una polémica que no es lo que queremos causar. Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío. Todos, no importa de dónde vengamos", dijo.



La alcaldesa explicó que Bogotá enfrenta hoy tres desafíos: uno de desempleo, otro de pobreza y uno más de inseguridad.



"Tenemos que enfrentar el de inseguridad sin que causemos más zozobra. No es cierto que se le da más prioridad a un venezolano que a un colombiano, eso no es cierto. Al que necesita una cita médica se le da tratamiento por igual. Al contrario. El que es migrante, que tal vez no tiene documentos, que tal vez no tiene registro, la tiene mucho más difícil. Entre todos tenemos que poder salir adelante".



Y es que las declaraciones iniciales de López fueron duramente criticadas. Por un lado, 24 concejales de Bogotá le enviaron una carta pidiéndole una rectificación pública. Y por otro, algunos de sus aliados políticos más cercanos, como el precandidato presidencial Sergio Fajardo, rechazaron lo que dijo.



En la esperada rectificación de este jueves, la alcaldesa agregó: "Cuando yo señalo algunos problemas de inseguridad, no lo hago para causar una polémica ni para estigmatizar a nadie sino para reconocer una realidad, para que esa realidad no la ocultemos, no la neguemos, pero también la enfrentemos".



Por último, comparó la situación actual con otros momentos de la historia de Bogotá, como cuando, por ejemplo, la capital acogió a nacionales que llegaban desplazados desde sus territorios debido al conflicto armado.



"Reconocer las dificultades no es para generar discusiones ni divisiones ni estigmatizaciones. Reconocer los problemas es el primer paso para enfrentarlos", concluyó.



Xenofobia en Bogotá

Este jueves también se conoció un alarmante acto de xenofobia. La concejal Heidy Sánchez Barreto, de la coalición Colombia Humana-Unión Patriótica, denunció la aparición de carteles en sectores de Bogotá en los cuales se envían mensajes de odio contra esa población.



"Estas (ratas) venecas (sic) nos están matando, no des limosna, comida, ni ropa. No arriendes, ni des trabajo. No seas cómplice de sus crímenes", se lee en los panfletos.



Para Sánchez y otros cabildantes, "son las repercusiones de la xenofobia de la alcaldesa Claudia López y sus discursos de odio".



Para dimensionar el alcance del problema basta con ver redes sociales. Las publicaciones discriminatorias crecieron un 576 % tras las declaraciones de Claudia López, según el Barómetro de Xenofobia.

