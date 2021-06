El conmovedor reencuentro de Claudia López con su mamá

A través de sus redes sociales, Claudia López publicó una emotiva imagen en la que se ve abrazando a su madre, María del Carmen Hernández, a quien no veía desde que tuvo que aislarse cuando el pasado 14 de mayo fue diagnosticada con covid-19.

“La felicidad cuando vuelves a sentir el abrazo que temiste no poder volver a dar. Te amo mi reina linda. Que Dios te guarde y que siempre me permita volver a abrazarte”, dice el trino, que ha alcanzado más de 10 mil ‘me gusta’.

De hecho, en entrevista con el noticiero Caracol Noticias, la alcaldesa no pudo disimular la emoción al recordar ese momento. “Fue una emoción muy grande porque uno no sabe si sale de una enfermedad que es mortal. Volver a verla no tiene precio”, le dijo a ese medio de comunicación.



Claudia López tuvo que apartarse unos días del cargo tras ser diagnosticada con la enfermedad. Sin embargo, el tránsito que hizo el mal fue leve y actualmente ya se encuentra en funciones.



Bogotá es la ciudad que concentra el mayor número de casos y fallecimientos por covid-19 en el país. Según datos con corte al 1 de junio, la ciudad ha presentado 971.881 contagios y 19.080 fallecimientos, lo que equivale al 2 % del total.



La ciudad, actualmente y según el portal oficial Saludata, tiene una prevalencia de 917 casos activos por cada 100.000 habitantes y una tasa de mortalidad en hombres de 326,1 por cada 100.000 y en mujeres 173,2 por cada 100.000.



