El roce de Claudia López con periodistas que querían entrevistarla

Este martes, el Distrito hizo la entrega de la tableta número 102 mil a un estudiante del Colegio Los Alpes, en el sur de Bogotá, como parte de la estrategia Ruta 100k. El evento se llevó a cabo en la sede de esa institución y contó con la presencia de la alcaldesa Claudia López.



(Vea también: La delincuencia, al alza: con ropa de mensajería atracan en Bogotá)



La mandataria local destacó: "En menos de un año, nuestro gobierno, a través de la Secretaría de Educación, ha entregado 102 mil tabletas en 384 colegios públicos". Y agregó: "Solo nos falta entregar a 20 mil niños su tableta para cerrar completamente la brecha digital de Bogotá".



(Además: Mujer roba en plena misa en la localidad de Suba)

Sin embargo, al finalizar el evento, López tuvo un nuevo roce con la prensa. Así lo relató Andrés Sánchez, periodista de CityNoticias, de CityTv, quien explicó que él y otros periodistas querían preguntarle a la alcaldesa sobre uno de los temas actuales que más aqueja a los habitantes de Bogotá por estos días: la inseguridad.



Las cámaras lo registraron. En la grabación se ve cómo los comunicadores se acercan a ella. "Alcaldesa, una pregunta", le dice uno de ellos, mientras López va saliendo de una instalación del colegio.



(Siga leyendo: Solo 20 % de los capturados en Bogotá van a prisión mientras son procesados)



La alcaldesa sigue caminando, apresurada, con parte de su equipo. Los periodistas y los camarógrafos le siguen el paso. Una periodista intenta hacerle una pregunta. Ella, de inmediato, le responde: "No los voy a atender. No los puedo atender ahorita". Y sigue caminando.



Acto seguido, se escucha a un periodista cuestionando la respuesta de la mandataria: "Alcaldesa, ¿entonces cuándo nos puede atender? Siempre vamos a los eventos y nunca nos atiende". Ella, sin detenerse, le dice: "Mi hermano, los acabo de atender con el evento en el que hablé".



"Alcaldesa, hay muchas preguntas", se escucha decir al periodista. Sin embargo, la alcaldesa hace caso omiso y finalmente sale del lugar.



(Además: Gustavo Petro anuncia acciones legales contra Claudia López)



Y es que no son pocas las denuncias que se conocen cada día sobre atracos y robos en distintos puntos de la ciudad. Se han registrado casos en las calles, el transporte público e incluso restaurantes y otros establecimientos de comercio. Por eso, los comunicadores querían hablar con la mandataria.



Cabe señalara, además, que esta no es la primera vez que la alcaldesa de Bogotá tiene choques con la prensa.



En diciembre pasado, por ejemplo, fue cuestionada por el trato que le dio a la periodista Carolina Arbeláez luego de que en una rueda de prensa, convocada por la entrega de una sala de investigación biomédica, no respondió a una pregunta sobre la medida de 'pico y cédula'.



(De interés: Gobierno alista proyecto de seguridad ciudadana para combatir crimen)



Y recientemente tuvo un episodio similar, cuando en junio pasado, durante un evento sobre las llamadas 'manzanas de cuidado', que ofrecen servicios a niños y niñas menores de cinco años, personas mayores y personas con discapacidad, no respondió una pregunta que le formuló el periodista Carlos Arturo Albino.



"La esperamos una hora, escuchamos sus temas institucionales durante varios minutos pero cuando quisimos saber también sobre temas coyunturales no le gustó", escribió en ese momento Albino en su cuenta de Twitter.

Noticias relacionadas:

- Robo en Ciudad Salitre terminó en disparos



- Le disparan a joven por robarle su celular en Engativá



- Seguridad: no bastan los resultados | Voy y Vuelvo