Alcaldesa sugiere que políticos estarían detrás de las protestas

Claudia López rindió cuentas este jueves sobre los procesos de contratación hechos durante la emergencia por Covid-19.



A la sesión asistió el veedor distrital, Guillermo Rivera, para supervisar la transparencia de los procesos.

De acuerdo a la alcaldesa de Bogotá, la emergencia ha generado 17 procesos de contratación y se han invertido 218.300 millones de pesos.



"Puedo decirle a Bogotá que puede tener absoluta certeza de que todos los contratos se han hecho de manera transparente, estamos comprando a los precios de mercado, Bogotá puede tener la certeza de que nadie va a pescar en río revuelto en esta emergencia, nadie es nadie", afirmó López.

"En lo que más se ha invertido es en salud, sobretodo en Corferias, en las compras de las 300.000 pruebas que vamos a empezar a aplicar esta semana y en todo el material de bioseguridad y del personal que vamos a atender en nuestros hospitales", enumeró la Alcaldesa.



Frente a la entrega de ayudas, reconoció que el Distrito lleva una semana de retrasos por cuenta de la revisión de la base de datos del Gobierno Nacional por irregularidades en las cédulas.



"Bogotá no ha tenido ningún inconveniente con cédulas o nombres que no existen, desafortunadamente en el programa del Gobierno Nacional si hubo estas irregularidades, las autoridades ordenaron parar los giros para revisar todas las bases de datos, ayer se terminaron las revisiones y esa es la razón del retraso", explicó y agregó "Tenemos casi 80.000 giros represados, yo lo sé, yo entiendo a la gente de Usme, de Ciudad de Bolívar, yo los entiendo y les pido excusas, pero no podíamos girar sin autorización del Gobierno Nacional".



De 350.000 familias proyectadas como la meta de Bogotá Solidaria en Casa, solo se han atendido 262.000.



Por otra parte, sugirió que sectores políticos estarían detrás de las protestas registradas en distintos puntos de las ciudad.



"Yo no voy a permitir aquí que ningún politiquero se aproveche de la necesidad de la gente", afirmó y señaló que no recibirían listas de sectores políticos, sino que segurían con la base maestra que ya tienen: "Esto no es con listados de amigos de políticos, si no están en el Sisben vamos manzana a manzana".

Aseguró que, ya retomadas las entregas, este lunes se cumplirá la meta de llegar a 350.000 familias.



"Las Transferencias son el canal más económico, más ágil, cada quien decide qué necesita y cómo lo usa, eso se hace a través del sistema bancario, la gente más pobre no está bancarizada", detalló.



Además, aseguró que los procesos han sido lentos por los filtros y verificación que han debido hacer para que las ayudas lleguen a familias efectivamente vulnerables.



"Bogotá Solidaria en Casa no ha tenido un solo escándalo. Nosotros pagamos 1.800 pesos a un operador bancario para que verifique que la persona sí exista, que correspondan todos los datos, su cédula, su dirección. Preferimos pagar una platica por asegurarnos que la persona sí esté viva, que sí esté en el Sisben, que tenga todo", aclaró. 1.200 pesos corresponderían a verificación y bancarización y los 600 pesos restantes por el costo del giro.



"Si fuera por cajeros, tiendas o supermercados, sacar la plata le cuesta $0,. Pero al sacarla en punto red, en corresponsales, este corresponsal nos cobra $600 por sacar la platica", agregó y recordó que ese dinero lo paga el Distrito.



López aseguró que ya están revisando barrios y familias que habían quedado fuera del Sisben para incorporarlos al sistema. "Sabemos cuáles son esos 100 barrios, nosotros en tres semanas hemos ido a verificar quién no está en el Sisben y vamos a ir hasta allá", dijo.

Noticia en desarrollo...



