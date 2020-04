Claudia López rinde cuentas ante el Concejo de Bogotá

Después de recibir el centro hospitalario de Corferias, la alcaldesa Claudia López y su gabinete asistieron al 'Foro Coronavirus' en el Concejo de Bogotá para resolver dudas sobre las medidas del Distrito adoptadas durante la cuarentena.



En las anteriores citaron e hicieron control político a los sectores, Salud, Integración Social, Hacienda, Planeación, Seguridad, Desarrollo Económico y Educación.

Siga aquí el minuto a minuto de la sesión del Cabildo:

Cómo está Bogotá en el contagio

La capital del país ocupa el primer lugar en número de contagios, pero no en número de muertes en relación con contagios y número de habitantes. López aclaró que esa tasa la lidera Cartagena. Por lo pronto, Bogotá tiene 1.597 contagios y 67 muertes.



Alertó que el golpe de contagio en la capital entró por el aeropuerto y recordó un fallo al demorar el cierre. Reportó que en marzo, de los 8 países con mayores focos de contagio, entraron 66.563 viajeros a Bogotá.



En ese escenario, aclaró que no lo más prudente es mantener el cierre de la terminal aérea. "Yo no veo, esto no es por cálculo, ni por olfato, no hay ninguna condición que nos permita volver a abrir el aeropuerto por ahora", afirmó la alcaldesa.

Noticia en desarrollo...



BOGOTÁ