Claudia López 'jubila' a los perros 'anticolados' de TransMilenio

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció en la mañana de este sábado que los 108 perros ayudan a los funcionarios del sistema TransMilenio a detener a los "colados" serán retirados de esas funciones.

"Nosotros respetamos todas las formas de vida. A mí me dolería en el alma ver a mi Lucky -su mascota- chupando humo en una estación de TransMilenio para enseñarle a un ser humano que no se debe colar. ¿De verdad? ¿a ese nivel vamos? ¿Los animales nos tienen que enseñar una cosa que nosotros deberíamos poder hacer con nuestro propio comportamiento?", dijo.



Y añadió: "El 11 de febrero retiramos los 108 perros de vigilancia y anticolados que hay en el sistema. No puede ser que los animalitos tengan que sacrificar su vida y su salud para enseñarle a un ser humano que se debe comportar como un ser humano. Tenemos que aprender a tener cultura ciudadana y autoregulación".



El año pasado, funcionarios de TransMilenio explicaron que el objetivo con los perros que apoyaban labores de vigilancia era "disuadir" a posibles colados del sistema.



López, de otro lado, anunció que la lucha para disminuir el número de colados al sistema se fortalecerá en la medida que se mejoren las estaciones. La Alcaldía, dijo también, pondrá en marcha un programa de cultura ciudadana. "Colarse en TransMilenio es como entrar en su propia casa y robarse el televisor (...) colarse en TransMilenio es robarle a su propia familia", expresó.



La alcaldesa explicó que es necesario entender las razones por las cuales hay gente colándose. "Si es que hay dificultades económicas en algunos sectores tenemos que analizar el incremento en tarifa y los impactos que eso tiene. Si es puro avivatazgo tenemos que tomar medidas de control, de comparendos, pero sobre todo de mucha cultura ciudadana".



