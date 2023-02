En enero del 2021, Claudia López y Angélica Lozano recibieron una de las noticias más duras de sus vidas: perdieron al bebé que esperaban tras un tratamiento de fertilidad que tras meses de intentarlo por fin había dado frutos.



“Eso fue muy doloroso. Yo no me he repuesto porque el dolor es proporcional a la ilusión. Fue muy duro”, contó en su momento López en una entrevista con la revista Bocas.



Entonces, en estos años me quedé sin mi bebé, sin mi mascota... Ha sido muy difícil

Por eso, confiesa Claudia López, cada mes de enero es muy difícil para la pareja.



En una entrevista a la alcaldesa realizada por María Isabel Rueda y publicada este lunes en EL TIEMPO, en la cual el énfasis fue el metro de Bogotá y la polémica con el presidente Gustavo Petro, López habló sobre aquel momento de su vida y si piensa volver a intentarlo.



La alcaldesa contó que ha pasado con sus vidas en los últimos años: “El primer año, pues llegue con toda la ilusión, pum, me cogió la pandemia: alcaldesa, tenemos un virus, se pueden morir 40.000 personas, puede colapsar todo el sistema de salud de Bogotá. ¡Virgen Santísima! Y salimos adelante”.



Y siguió: “El segundo año dije, bueno, vamos a dedicársela toda, hicimos muchos intentos, y Angélica quedó embarazada. Y nos hicieron un escándalo por tomarnos cinco días de vacaciones. Nos tocó devolvernos. Angélica terminó perdiendo el bebé. Durísimo. No me he repuesto de eso”.

Y luego de ese duro golpe, López contó el dolor que sintió por la muerte de su perrito Lucky. “Entonces, en estos años me quedé sin mi bebé, sin mi mascota... Ha sido muy difícil”, añadió.



Por eso, la prioridad en este momento para Claudia López es terminar muy bien su mandato como alcaldesa de Bogotá, el cual finaliza el 31 de diciembre del 2023. “No tengo gasolina para meterme en un embarazo y volver a tener una pérdida”.



