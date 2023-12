Claudia López responde a polémica por megaproyecto en Bogotá: 'No están informados'

Luego de que tanto la Procuraduría como el alcalde electo Carlos Fernando Galán solicitaron frenar el proceso de licitación de la Ciudadela Educativa y del Cuidado de Suba, Claudia López defendió el proyecto por medio de sus redes sociales.



La polémica surgió debido a que dicha ciudadela se ubica en una zona donde anteriormente se iba a construir la Avenida Longitudinal del Norte (ALO Norte), proyecto de movilidad que descartó la actual alcaldía por su impacto ambiental.



"Suba tendrá vía que la desembotelle, metro subterráneo, universidad pública y ciudadela educativa, y Bogotá Región tendrá ALO para carga con un trazado distinto que no pase por ni afecte a la Reserva Thomas Van Der Hammen, los humedales y la Suba urbana popular", aseguró la alcaldesa.

Se espera que este viernes se publiquen los pliegos definitivos, el 13 de diciembre se cumpla la subasta y el 15 se adjudique. Foto: Alcaldía de Bogotá

La mandataria distrital agregó que el proyecto urbanístico se plantea como la primera ciudadela educativa multicampus en esta localidad, y que "no mata" la ALO ni el ingreso a Bogotá.



"ALO para carga y ciudadela son compatibles y se pueden hacer dependiendo de los estudios de carga, conexión férrea y/o carretera que está haciendo la ANI. Los que meten miedo y amenazas o no están bien informados o están defendiendo intereses distintos", añadió.



Dijo, además, que el peñalosismo y uribismo "lo que realmente están defendiendo no es la ALO sino el volteo de tierras que siempre han soñado hacer para destruir la UPR rural de Suba y la Reserva Thomas Van der Hammen, cementarlas y urbanizarlas. Eso nunca se los ha permitido ni permitirá Bogotá".



La alcaldesa también afirmó que, así como lo ha hecho con el trazado del metro, seguirá defendiendo el proyecto urbanístico, que tiene un costo de 2,7 billones de pesos y está a cargo de la Empresa de Renovación Urbana (RenoBo).



"Las bodegas, las amenazas y la presión mediática y política, disfrazada de control, del peñalosismo y el uribismo ni me afloja ni me aflije (...) He derrotado limpiamente en las urnas y lo volveré a hacer en todos los escenarios las veces que sea necesario la mezquindad, la destrucción y la avaricia", concluyó.

Gracias al #POTBogotaReverdece Suba tendrá vía que la desembotelle, metro subterráneo, universidad pública y ciudadela educativa, y Bogotá Región tendrá ALO para carga con un trazado distinto que no pase por ni afecte a la Reserva Thomas Van Der Hammen, los humedales y la Suba… pic.twitter.com/L3PCDc4LOU — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) December 21, 2023

Lo que dice Carlos Fernando Galán

El alcalde electo, desde elecciones, ha manifestado que la ALO Norte es necesaria para mejorar la movilidad y conexión de Suba con el resto de la ciudad.



Lo anterior sobre todo porque, según expertos consultados por este diario, este corredor ayudaría a sacar a la localidad de Suba del bloqueo que ha tenido por falta de infraestructura vial y de transporte, pues esta localidad tiene apenas 4 vías de acceso: la Boyacá, la Cali, la calle 170 y una carretera pequeña que va cerca del río.



Además, le pidió a la alcaldesa que acogiera la solicitud de la Procuraduría, ente de control que dijo que el proceso de licitación ha tenido "una flagrante vulneración de los principios de legalidad y buena fe" y esto podría derivar en posibles nulidades del contrato.

Respetuosamente les solicito a la alcaldesa @ClaudiaLopez y a @RenoBo_Bogota que atiendan las recomendaciones de la Procuraduría y den por terminado el proceso de selección para la construcción de la Ciudadela Educativa y del Cuidado en los terrenos de la ALO.

Segun la @PGN_COL… https://t.co/EXnXJ7tjuc — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) December 20, 2023

"Respetuosamente les solicito a la alcaldesa @ClaudiaLopez y a @RenoBo_Bogota

que atiendan las recomendaciones de la Procuraduría y den por terminado el proceso de selección para la construcción de la Ciudadela Educativa y del Cuidado en los terrenos de la ALO", escribió Galán.



El alcalde electo agregó que "no frenar el proceso podría derivar en la nulidad del contrato y en futuros problemas para Bogotá".

REDACCIÓN BOGOTÁ