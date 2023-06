La Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acaba de hacer un fuerte pronunciamiento en el que le recuerda al presidente de la república, Gustavo Petro, que le había advertido que las disidencias de las FARC estaban reclutando jóvenes en Bogotá.

Esto lo dijo luego de que la noche del jueves 8 de junio varios encapuchados infiltrados en la Universidad Nacional atacaran con palos, piedras, machetes y papas bomba arremetieran contra los miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antiguo Esmad.

El oficial gravemente herido es Jhon Rodríguez Sandoval, quien tras el impacto cae al suelo y es cubierto por sus compañeros, que al tiempo avanzan en bloque hacia el lugar desde donde los encapuchados arremetieron y se resguardaron.

Claudia López en el Hospital de la Policía. Foto: Alcaldía de Bogotá

Estaba visiblemente compungida. "Vinimos a primera hora a visitar a nuestro patrullero John Fredys Rodríguez, que se encuentra internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) muy grave. A su familia, a la Policía y a la comunidad universitaria gravemente afectada por delincuentes de las disidencias Farc mi solidaridad y respaldo". Agregó que el otro patrullero afectado por fortuna está fuera de peligro y con incapacidad de 3 días.



Agregó que desde el 6 de febrero de este año en un Consejo de Seguridad con el señor Presidente de la República en el Palacio de Nariño, con el Ministro de Defensa y la cúpula de la fuerza pública y la Policía, y el Comisionado de Paz, les informó que las disidencias de las FARC estaban reclutando jóvenes y planeando acciones violentas en Bogotá. "También le he rogado a la Fiscalía y la Justicia que avancen sus investigaciones para someterlos a la Justicia. Lo menos que deben exigirles en medio de negociaciones de “paz total”es que dejen que todas las instituciones educativas y universitarias sean territorios de paz, ajenos a cualquier acción violenta. ¡Dejen en paz a Colombia y a la comunidad estudiantil y universitaria!"

Por su parte, Felipe Jiménez, secretario de Gobierno, dijo que la conmemoración del Estudiante Caído, una fecha tan importante para la comunidad educativa al recordar episodios tristes del pasado y que debería llamar a la reflexión, no tenía por qué convertirse en un escenario de violencia. “Eso no pasó. Colectivos radicales usaron violencia indiscriminada en contra de la Fuerza Pública. Tiraban papas bomba, balines, canicas, balines, voladores. Un vándalo desadaptado le tiró una papa bomba en la cabeza a un policía que estaba aguardado de forma tranquila y pacífica. Hoy está luchando por su vida. Esto no puede seguir pasando”. Agregó: “En qué momento decidimos que si alguien le quita una papa bomba a alguien en la cabeza no podemos como Estado reaccionar y capturar a los responsables. En qué momento aceptamos que es válido no actuar”.

Según información entregada por la Policía Nacional, Rodríguez se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Policía y su pronóstico de salud es reservado. De hecho, la alcaldesa Claudia López reportó que el uniformado "está entre la vida y la muerte".



Rodríguez, de 31 años, es oriundo del municipio de Ciénaga, Magdalena, y lleva cerca de nueve años al servicio en la institución. Según la información oficial, estaba en su periodo de rotación por Bogotá, que no duraría más de siete u ocho meses.

Los hechos, de acuerdo con fuentes cercanas a la situación, estarían alentados por el álgido momento político que atraviesa el país.

REDACCIÓN BOGOTÁ