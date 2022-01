La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció el plan de seguridad que regirá en la ciudad para 2022 y que contempla las acciones que se adelantarán para prevenir posibles disturbios en la zona el próximo 28 de enero. Según la mandataria, habrá una intervención especial de la Policía, mas no una militarización de la zona como lo había anunciado el ministro de Defensa el pasado 4 de enero.



De acuerdo con esto, la Alcaldía explicó que el plan de intervención no es un asunto nuevo, pues se viene realizando desde agosto de 2021 y que ahora contará con un mayor refuerzo que pueda contener las posibles jornadas de disturbios que se puedan presentar en los días finales de enero.



En ese sentido, López afirmó que Bogotá cuenta con 300 policías militares que fueron aportados desde el batallón 13 del Ejército por medio del Ministerio de Defensa y que han venido realizando labores de patrullaje y desarme en 13 puntos críticos de la ciudad. Sin embargo, estos efectivos seguirán realizando esas funciones de acuerdo con el plan de seguridad que liderará la Policía Metropolitana de Bogotá.



El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, dijo: "El señor ministro de la Defensa ordenó una acción de articulación con las instituciones del Distrito donde realicemos actividades no solo de intervención sino también de prevención en los lugares comunes que están utilizando estas personas para realizar aglomeraciones donde se planea cómo atacar a miembros de la Fuerza Pública y afectar la infraestructura".



El comandante de la Policía de Bogotá dijo que "este será un plan integral donde todos vamos a participar con un cronograma donde no solo habrá un tema de intervención sino que también tendremos personal con característica de fuerza, pero inicialmente es una actividad de prevención y disuasión para invitar a los ciudadanos que están afectando ese sector a que no realicen estas actividades agresivas".