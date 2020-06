El contundente rechazo de Claudia López al vandalismo

Mensajes contundentes de rechazo envió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a los recientes hechos de vandalismo que se registraron en medio de una jornada de protestas el pasado lunes festivo en varios puntos de la ciudad. Ese día hubo seis concentraciones, en tres se reportaron desmanes.

La mandataria indicó, como lo hizo en abril pasado cuando se registraron asonadas y brotes de violencia por retrasos en las entregas de mercados en Ciudad Bolívar, que detrás de estas manifestaciones habría intereses de políticos.



“Supuestos jóvenes inconformes terminan siendo vándalos encapuchados. Además de causar aglomeración, vandalizaron estaciones, paraderos y comercios. Esto no es protesta legítima de ningún tipo. Es vandalismo organizado para beneficio político de extremistas que no vamos a permitir”, expresó López.



A este mensaje le salieron voces a favor y en contra en el Concejo de Bogotá. Por ejemplo, la concejal Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, manifestó que los responsables de los daños ocasionados el lunes deben ser objeto de judicialización y sanción social.



“Esto fue lo que vivimos el año pasado con Enrique Peñalosa, y antes y ahora son vándalos que buscan afectar a los ciudadanos y la infraestructura pública y privada”, advirtió Bastidas. De hecho, en este episodio fue vandalizada la estación de TransMilenio Concejo de Bogotá. 12 vidrios, entre puertas y ventanales, fueron dañados. Los arreglos costarán 15 millones de pesos.



A esto se sumaron la afectación a un paradero del SITP y los destrozos de un cajero automático de una entidad bancaria, en inmediaciones de Corferias. Ante esta situación fue necesaria la presencia de hombres del Esmad.



Por otro lado, la concejal de Colombia Humana Susana Muhamad rechazó que, a su juicio, se esté criminalizando el derecho a la protesta. “La actitud autoritaria de la alcaldesa Claudia López es preocupante. Ni un solo cuestionamiento a los abusos de la Policía, ni un llamado al respeto de los derechos humanos. Siempre los manifestantes son los vándalos”, dijo.



Mientras tanto, el reporte oficial es que en las protestas de este lunes –en las que se juntaron movilizaciones de comunidad afro en respaldo a las manifestaciones en Estados Unidos, familias desalojadas de zonas de riesgo en Ciudad Bolívar, estudiantes y organizaciones sociales que rechazan el abuso policial–, 103 personas fueron conducidas por la Policía, 12 de ellas menores de edad, y siete resultaron puestas a disposición de las autoridades judiciales por actos de vandalismo.



“Por sentencias de la Corte Constitucional, alcaldías no podemos prohibir, tampoco autorizar, marchas. Lo que sí podemos es judicializar vandalismo. Pero es evidente que quienes las convocan en plena pandemia tienen más interés en desestabilizar la salud y la democracia que en protegerlas”, concluyó la alcaldesa sobre estos hechos.

En medio de las requisas que realizaron las autoridades a varios de los detenidos de ese día, se incautaron materiales para la fabricación de bombas molotov, como mechas, botellas y gasolina.



En la Policía Metropolitana de Bogotá manifestaron que “el vandalismo es el peor enemigo de la protesta social, la deslegitiman, e inducen a jóvenes adolescentes”, y agregaron: “La Policía tiene el deber de contener actos violentos contra bienes públicos y privados”.

Por su parte, hubo denuncias de presunto exceso de la fuerza por parte de los uniformados durante los choques. La Red Popular de Derechos Humanos le solicitó al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, que se instale “sesión ordinaria de la mesa de seguimiento a la protesta social. Se sigue criminalizando la movilización social, y el abuso de autoridad continúa siendo la bandera”, expresaron.



A su vez, el secretario de Gobierno reaccionó con mensajes de rechazo a los brotes de violencia registrados. “Los recursos públicos en estos momentos deben destinarse a quienes más lo necesitan, no a reparar infraestructura pública vandalizada irresponsablemente”, concluyó.

En un consejo de seguridad celebrado ayer en Bogotá, las autoridades distritales comenzaron a trazar el plan para atender las movilizaciones y marchas que están programadas para realizarse mañana y el viernes en varios sectores de la capital del país.



Es clave recordar que en la ciudad opera un protocolo de atención de la protesta social que tiene como prioridad el diálogo entre manifestantes y gestores sociales. Solo si hay acciones de violencia, interviene el Esmad.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET