Luego de que la candidata a la alcaldía de Cali Catalina Ortiz reconociera que el ataque machista del que supuestamente había sido víctima fue en realidad un montaje, varios personajes públicos han salido a dar su punto de vista ante lo sucedido.

La noticia ha tenido amplio cubrimiento mediático por el revuelo que causó en redes sociales. Ahora, se conoció un video en el que la persona que estuvo detrás del hecho reconoció que no se trató más que de un performance que pretendía evidenciar la violencia hacia las mujeres.



"Obviamente, para hacer todo esto tuve que coger desprevenida a Cata (Catalina Ortiz). Si no, no hubiera sido una reacción natural. La cogimos desprevenida y bueno la verdad teníamos el video listo para revisarlo y se fue se fue. Se volvió tendencia. El video fue tendencia. Ella estaba sana. Cuando menos pensamos, Cata puso la denuncia", comentó la persona involucrada, mediante un video compartido en Twitter.

Esta es la verdad del video de Catalina Ortiz, gracias a todos los que defendieron el performance que evidencia lo que sufrimos las mujeres todos los días en la calle. ¡No seguirá pasando! 😵‍💫 pic.twitter.com/peQ733bCO7 — así es isa! (@LaNegraVikinga) June 1, 2023

Ante estas declaraciones, la alcaldesa de Bogotá Claudia López se pronunció: “La violencia contra las mujeres es una realidad diaria y dolorosa, no un ‘teatro del oprimido’ ni un ‘performance’”, comenzó escribiendo López.



La alcaldesa fue enfática en que la violencia contra las mujeres es una realidad que no necesita de ningún “Montaje, trivialización y engaño”, que termina haciendo daño.



Luego, le hizo un llamado a la persona para evitar que este tipo de actos de violencia empeoren. “Sálganse de la virtualidad, pongan los pies en la tierra, que la vida real de millones de mujeres ya es muy dolorosa para que ustedes además la empeoren”, dijo.



Finalmente, remarcó que este tipo de acciones “evidencia falta de respeto y de criterio, y exceso de banalidad”.

La violencia contra las mujeres es una realidad diaria y dolorosa, no un “teatro del oprimido” ni un “performance”.



El daño que ese montaje, trivialización y engaño le hace a las luchas reales de las mujeres es brutal!



Sálganse de la virtualidad, pongan los pies en la tierra,… https://t.co/op2LuvAmSq — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 1, 2023

