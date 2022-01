La alcaldesa Claudia López generó malestar en distintos sectores políticos debido a unos pronunciamientos que realizó a través de su cuenta de Twitter, pues se referió al uribismo en las próximas elecciones presidenciales.



Hollman Ibáñez, abogado litigante, le salió al paso a la polémica suscitada al interponer una queja disciplinaria formal ante la Procuraduría por "su por su participación en política, pidiendo, además, la suspensión del cargo", según compartió en sus redes sociales.

Para que no quede en palabras, esta mañana radicamos la correspondiente queja disciplinaria en contra de @ClaudiaLopez ante @PGN_COL por su participación en política, pidiendo, además, la suspensión del cargo. pic.twitter.com/hfLa2637KR — Hollman Ibáñez Parra (@Hollmanibanezp) January 17, 2022

El abogado fundamenta su petición en las leyes vigentes. Por ejemplo, acude al Código Disciplinario Único y cita el artículo 39, según el cual se considera una falta gravísima:



“Utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley”.



Además, basa su petición en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, en el que se prohíbe a los servidores públicos, como los alcaldes, “difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político (…)”.

¿Qué dijo Claudia López?

La mandataria de los bogotanos publicó en su cuenta oficial de Twitter varias pullas hacia el partido de gobierno.



“El uribismo va solo hasta primera vuelta. ¿De verdad nos creen así de tontos? Jajaja. ¿Alguien cree que solo Óscar Iván Zuluaga es el de Álvaro Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada”, escribió.

“El uribismo va solo hasta primera vuelta” jajaja



¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe?



La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada.



No esta vez. No más!#NoPasaran #ElCambioEsImparable https://t.co/1b4dIPHb6H — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 16, 2022

¿Alguien cree que solo Óscar Iván Zuluaga es el de Álvaro Uribe? FACEBOOK

TWITTER

No quedó ahí su evidente molestia ante los anuncios del Centro Democrático de no unirse a la Coalición Equipo por Colombia.



Vale recordar que tras varios ‘ires y venires’, Oscar Iván Zuluaga optó por ir solo a primera vuelta presidencial y no insistir más en una alianza con Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, Alejandro Char, Dilian Francisca Toro y David Barguil.



“Tras 20 años de abuso, corrupción y desgaste, sabiendo que su declive definitivo se acerca, Álvaro Uribe y el uribismo harán todo para aferrarse al poder y para desprestigiar y tratar de tumbar a las mayorías ciudadanas que los derrotamos desde 2019”, agregó López en otro trino de la red, en el que la siguen cerca de tres millones de personas.

Tras 20 años de abuso, corrupción y desgaste, sabiendo que su declive definitivo se acerca, Uribe y el uribismo harán todo para aferrarse al poder y para desprestigiar y tratar de tumbar a las mayorías ciudadanas que los derrotamos desde 2019. #NoPasaran #RevoquemosALosIneptos https://t.co/58goHpj72l — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 16, 2022

Por los anteriores pronunciamientos, el abogado Ibáñez le pide a la Procuraduría, encabezada por Margarita Cabello, que inicie investigación disciplinaria en contra de López.



“Es procedente (…) imponer a la alcaldesa López Hernández, la suspensión provisional del cargo para evitar que la siga cometiendo la falta, que en este preciso caso es la participación en política”, se lee en la petición.

Las reacciones a los comentarios de López

Óscar Iván Zuluaga reaccionó a los comentarios de la mandataria y criticó fuertemente que no dedicará su tiempo y energía en su labor como alcaldesa.



“Los bogotanos pagan su salario para que trabaje, no para que se dedique a hacer politiquería por redes sociales”, aseguró el candidato presidencial.

Si @ClaudiaLopez usara el tiempo y la energía que le pone al Twitter en su gestión, tal vez su trabajo llegaría a ser regular.



Los bogotanos pagan su salario para que trabaje, no para que se dedique a hacer politiquería por redes sociales. pic.twitter.com/hyzuKcQwFk — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) January 16, 2022

Miguel Uribe Turbay, también de las filas del Centro Democrático y ahora cabeza de lista al Senado, afirmó que presentaría otra queja ante la Procuraduría porque consideraba “escandaloso” que López “haga política, violando la ley”.



“Claudia tiene acabada Bogotá e insiste en cometer ilegalidades”, trinó.



Esta semana presento queja en la Procuraría en contra de Claudia López por participación en política.



No esta vez. ¡No más!



Claudia tiene acabada Bogotá e insiste en cometer ilegalidades. — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) January 17, 2022

El exconcejal Carlos Fernando Galán, actual candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, invitó a la alcaldesa a “no violar la ley. No se convierta en lo que usted misma ha denunciado”.



“Bogotá y los bogotanos la necesitan hoy más que nunca gobernando una ciudad en crisis, no interviniendo en política de manera abiertamente ilegal”, comentó en un video de sus redes sociales.

Alcaldesa, no podemos caer -e insistir- en las mismas prácticas que criticamos. Bogotá y los bogotanos la necesitan hoy más que nunca gobernando una ciudad en crisis, no interviniendo en política de manera abiertamente ilegal. https://t.co/ONiIEL4R51 pic.twitter.com/Z0ihHCSXNZ — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 16, 2022

En cambio, miembros de la Alianza Verde, el partido de Claudia López, no se han pronunciado sobre el tema.

