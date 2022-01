En 2022, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá seguirá dando de qué hablar.



Pese a que el documento terminó expidiéndose por decreto y en su versión original, aún hay varias puertas abiertas para hacer cambios y ajustes.



En el corto plazo, hay dos herramientas para hacer cambios: los decretos y las reglamentaciones.



Acuerdos en el Cabildo Abierto

"Así como hay una ley que dice que usted tiene que sacar el texto del POT tal cual se lo propuso al Concejo, hay otra que dice que después de haber sacado ese texto original, usted puede hacer cambios vía decreto con los acuerdos que hizo con la ciudadanía en un Cabildo", le explicó Claudia López a EL TIEMPO y agregó que, en esencia, de allí salen cinco grandes compromisos.



- Eliminar el área mínima para la tipología de las Estaciones Clasificación y Aprovechamiento -ECA: "Acordamos con los recicladores que no les íbamos a subir el área de las ECA de reciclaje. El POT proponía subírselas de 100 a 500. Acordamos dejarlas en 100". explicó López. Aseguró que ese es uno de los primeros decretos a expedir.



- Ubicación de las bodegas de reciclaje: "Las bodegas de reciclaje no deben quedar en zonas residenciales, deben pasar a zonas estructurantes. Y acordamos 2 años de plazo", anotó López.



- Servicios especiales, como bares, discotecas y actividades sexuales deben quedar solamente en zonas estructurantes.



- Hay bodegas y bares que van a tener que salir de zonas residenciales a zonas estructurantes. "Esa actividades nos pidieron un plazo y asistencia técnica o financiera, lo vamos a hacer", apuntó.



- Ajustes de cartografía en algunos barrios: "Por ejemplo, la comunidad del barrio Santa Helena en Suba. Hay una cesión por la que se iba a hacer una vía y ellos han venido sembrando un bosque urbano y prefieren que los dejemos como bosque urbano y que el par vial lo hagamos por otras vías alternas. Eso lo acordamos en el cabildo. Vamos a hacer ese cambio en la cartografía", citó López. Además, se refirió a otro compromiso adquirido con los vecinos del humedal El Salitre, para no utilizar un terreno como reserva vial y aprovecharlo, mejor como un parque lineal.



"Solo lo que acordamos expresamente en el cabildo abierto, el resto queda como lo sacamos, cómo está en el decreto original", indicó López.

Reglamentación

"Hay otro acuerdo que no es cambiar, sino reglamentar. ¿Qué se puede reglamentar? Lo que no se va a cambiar", agregó López.



Entre los temas a reglamentar estarían:



- Temas con los constructores: "Cómo son los trámites, cuántos tiempos, cómo liquidar las cargas, cuánta área útil debemos utilizar para vivienda interés social, que se precise el cómo para que las cosas sean rápidas, sean claras, haya seguridad jurídica (...) Esa reglamentación del cómo la vamos a acordar con constructores y Camacol", dijo López. Esto se hará en el primer semestre de 2022.



- Las 33 localidades: "Bogotá tiene que tener localidades más pequeñas, más cercanas a la gente para prestar bien los servicios. Vamos a pasar de 20 a 33. De las cuales tres van a ser rurales. Esto es un compromiso con los concejales y con los ciudadanos en el cabildo. Aquí vamos acordar con la ciudadanía, barrio por barrio, cómo va hacer esa nueva localidad, dónde va el que dar la alcaldía, dónde el colegio, dónde el transporte público, cómo es la cartografía", aseguró López. No obstante, esta tarea se hará en el segundo semestre de 2022 y durante 2023. "No es conveniente que se mezcle eso con la etapa electoral. No quisiéramos que la reglamentación de las nuevas localidades se cruce con la campaña electoral: ese debe ser un debate técnico y no politizado. La participación de las nuveas localidades la haremos en el segundo semestre de 2022", dijo López esta semana.



- Las actuaciones estratégicas: El POT contiene 25 actuaciones estratégicas. "Hay ciertas zonas de la ciudad que van a tener inversión pública tan alta que debemos acordar cómo vamos a actuar todos", precisó López. Esto se hará durante 2022 y 2023.



Adicionalmente, durante la presentación del POT, la alcaldesa asegurío que entre 2022 y 2023 se va a:

- Construir la la política y estrategias estrategias de protección protección a moradores y actividades actividades económicas económicas en los procesos procesos de revitalización



- Construir la la política y acciones de ecourbanismo y construcción sostenible .



-Construir los planes maestros para la integración regional metropolitana.

¿Y las modificaciones extraordinarias?

"La ley lo prevé, pero no al año. La ley prevé que los POT se pueden volver a revisar a la mitad de la vigencia. Ahora lo que se va hacer es aplicar", respondió López.

EL TIEMPO