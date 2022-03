“Bogotá es una ciudad que tiene grupos de atracadores, desafortunadamente, y que estamos combatiendo con fuerza, pero aquí no operan estructuras criminales del conflicto armado colombiano y no nos vamos a dejar intimidar”. Estas fueron las palabras de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respecto a los hechos ocurridos el pasado 5 de marzo, cuando un maletín bomba explotó en el parqueadero de la estación de Policía de Sierra Morena, en Ciudad Bolívar.



Según la mandataria, es poco probable atribuir los hechos terroristas a los grupos residuales de las Farc o el Eln, pues, de acuerdo con sus declaraciones, en la capital no hay presencia ni operación permanente de ninguna estructura armada ilegal como las que operaban en el conflicto armado colombiano, en Bogotá.



Según las hipótesis de López, el atentado pudo haberlo efectuado una persona aislada en un intento organizado desde afuera de Bogotá para causar zozobra en medio del certamen electoral. Así mismo, anunció una recompensa de 200 millones de pesos para quien aporte información en el caso, toda vez que las autoridades ya tienen el reporte de las cámaras de seguridad del sector y elementos probatorios que el presunto terrorista dejó en la escena del crimen.

Claudia López.

Justamente, las autoridades han informado que las cámaras de seguridad del sector lograron captar a un hombre de contextura delgada, alto, de piel morena y joven que, al parecer, podría ser el autor material de los hechos, pues en el video es posible evidenciar su presencia en el lugar y a la hora de la explosión.



No obstante el parte de seguridad dado por la alcaldesa y el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, había declarado que las primeras hipótesis que estudiaban las autoridades era la posible participación de grupos armados como las disidencias de las Farc o el Eln; sin embargo, coincide Camacho en que la presencia de estos grupos armados no es física, “pero sí no podemos desconocer el envío de una posible comisión o el trabajo articulado con un outsourcing de algún grupo criminal de Bogotá”.



Para Luis Felipe Vega, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leipzig (Alemania), los actores violentos que se han registrado en este tipo de atentados son más peligrosos y “tienen la capacidad de causar más daño porque no hacen parte de redes y están descentralizados”. Para el experto, estos delincuentes son capaces de emerger y ocultarse con facilidad, por lo que se convierten en una nueva amenaza.



Vega también advierte que lo que vemos en Bogotá es una completa desconexión entre el sector de mando del Gobierno y los mecanismos de coordinación, además de la falta de operaciones conjuntas y la anticipación de las amenazas con la actualización de los mapas de riesgo.



En cuanto a la aparición de la violencia urbana en medio de un certamen electoral, para Juan Sebastián Jiménez, experto en seguridad de la Universidad Nacional, la situación que atraviesa la ciudad no necesariamente está relacionada con las elecciones. “Lo que estamos presenciando es una disputa entre actores armados por el control de los corredores de economía ilegal, como lo son Ciudad Bolívar y Sumapaz; sin embargo, es un tema que lleva mucho tiempo y no nace con las elecciones de este año”, explica.



Por el momento, la alcaldesa mayor ha dicho que se redoblará el pie de fuerza en Ciudad Bolívar y que los bogotanos podrán ejercer libremente su derecho al voto el próximo 13 de marzo.



