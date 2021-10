Las propuestas para evitar que capturados en flagrancia vuelvan a la calle

En Bogotá, de cada 100 capturas de delincuentes en flagrancia, solo 14 terminan legalizadas. Así lo manifestó este martes la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la presentación de los resultados del plan de seguridad que se está implementando en la capital y que consiste en seis puntos: recuperar empleos, reducir la pobreza, desarmar a los delincuentes, trabajar con la ciudadanía, el apoyo recibido por la Policía y Gobierno Nacional con más hombres, incluidos los patrullajes con el Ejército, y mejorar la operación de la justicia.



A juicio de la mandataria, que 86 de cada 100 personas que son capturadas por la Policía de Bogotá instantes después de cometer un delito, terminen sin ninguna captura efectiva, afecta la seguridad.



“Hace dos meses tuvimos una cumbre judicial con la señora Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la Policía, el ministro de Justicia, porque logramos identificar dos diferencias; la impunidad produce inseguridad, en cambio la justicia oportuna mejora la seguridad”, señaló López, quien agregó: “Eso quiere decir que en lo que va del año 16.100 delincuentes en flagrancia quedaron libres y siguieron delinquiendo porque no fueron judicializados. Todos, fiscales, jueces, Alcaldía y Gobierno Nacional, reconocemos que es un problema mayúsculo que genera desazón y que obviamente es una frustración, también para los policías que arriesgan su vida para capturarlos”.



López aseguró que en el 33 por ciento de los casos de delincuentes que quedan libres es porque así lo dispone la ley. Explicó que solo se toma una decisión privativa de la libertad cuando el ladrón, en el caso de los hurtos, usa un arma cortopunzante o una de fuego. Sin embargo, cuando usa un objeto contundente o un arma traumática, no hay orden de captura. Además de esto, los jueces deben considerar que efectivamente el arma con la que se cometió el delito esté funcionando y pueda generar daño a la víctima; de lo contrario, el delincuente también volverá a las calles.



Por otro lado, cuando se trata de cumplimiento de órdenes de captura, es decir, las que se dan después de un proceso de investigación criminal, el porcentaje de procesos judiciales efectivos es muy superior al de las capturas en flagrancia. Por orden judicial, de cada 100 capturas, 93 terminan legalizadas.



El presidente Iván Duque también se refirió a este tema, y manifestó la voluntad del Gobierno Nacional para contribuir en superar estas dificultades no solo en Bogotá, sino en varias ciudades del país que están enfrentando la misma situación.



“Endurecer los mecanismos de sanción penal cuando se esté presentando un hurto calificado o hurtos con armas traumáticas, donde podamos tener una capacidad de sanción más efectiva y dura (…) vamos a presentar al Congreso una reforma de ley de seguridad ciudadana donde podemos incluir muchos de estos aspectos y unir el trabajo de la Fuerza Públicas y las autoridades judiciales”, señaló el mandatario.



Por último, otra de las razones por las que los delincuentes capturados en flagrancia también terminan libres tiene que ver con la mínima cuantía. Es decir, si un ladrón se roba algo que vale menos de 9 millones de pesos (como casi todos los celulares y las bicicletas) difícilmente será objeto de una medida de aseguramiento.



“Estamos proponiendo crear una categoría intermedia entre la contravención simple y la agravante, la contravención especial, para que ese raponeo, cosquilleo, hurto simple de menor cuantía, sí tengo una detención, y que podamos tener un sitio temporal, de corto tiempo, no una cárcel formal, para que podamos, una de dos, si es una persona que está pasando por una situación difícil y necesita una segunda oportunidad, dársela; pero si es alguien que pertenece a una estructura criminal, judicializarlo”, propuso López.

Añadió que su propuesta también incluye que cada vez que haya una captura por un raponazo o un hurto simple, el victimario repare a la víctima, le devuelva lo que le robó y que se le genere una anotación para hacerle un seguimiento al delincuente. “No hay todavía una condena, porque acepta, repara, hace su proceso de resocialización, pero le queda una notación: si reincide, irá a la cárcel”, aclaró.

Duque habla de nueva cárcel

Desde hace más de 20 años no se construyen nuevos cupos carcelarios en Bogotá. La crisis de hacinamiento ha venido creciendo desde entonces. La situación se ha extendido a estaciones de Policía y URI de la Fiscalía, donde suelen permanecer las personas que son capturadas en flagrancia. Sin embargo, estas instalaciones no están diseñadas como centros de reclusión, lo que ha genera hacinamiento, fugas y violaciones de los derechos de los privados de la libertad.



El POT que presentó la Alcaldía de Bogotá, y que el Concejo Distrital está estudiando, facilitaría la construcción de nuevos equipamientos en seguridad, como lo son las prisiones, lo que se convertiría en una solución ya que hoy, por normas urbanísticas, no es posible construir nuevas cárceles en el Distrito. Entre tanto, el presidente Iván Duque explicó cómo está apoyando este tema.

“Estamos contribuyendo desde el Ministerio de Justicia y con el apoyo de la SAE a disponer un lote que pueda ayudar a fortalecer la capacidad penitenciaria de Bogotá”, señaló el primer mandatario.

