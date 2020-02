Claudia López propone dos territorios de paz en Bogotá

La alcaldesa Claudia López propuso la creación de dos territorios de paz en Bogotá. Uno localizado en la localidad de Sumapaz y el otro urbano, entre Bogotá y Soacha.



Según la mandataria, la idea es que Bogotá sea epicentro de paz y reconciliación y que en la ciudad se reúnan todas las iniciativas a través de las cuales se implementan los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.

El anuncio lo hizo este jueves en el foro Bogotá Territorio de paz y reconciliación, que se realizó este jueves en la sede de la Alcaldía Mayor y al que asistieron Emilio Archila, consejero presidencial para la estabilización y la consolidación , y Rodrigo Londoño, Timochenko, ex jefe de las Farc y hoy senador del partido Farc.



Este compromiso será incluido en el plan de desarrollo de la ciudad, en el cual se creará un capítulo especial bajo la figura de los Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), que son un mecanismo para ejecutar proyectos en los territorios más afectados por el conflicto.



Y aunque Bogotá no está incluida en la lista de los 170 territorios contemplados para el desarrollo de los Pdet, la actual administración, con recursos propios, creará dos en la ciudad, con el fin de convertirse en el epicentro del compromiso por la paz territorial para generar igualdad social y económica.



El primero será en Sumapaz, la localidad número veinte de Bogotá. Allí, la iniciativa pretende ejecutar la reforma rural integral planteada en el acuerdo. Con esto se logrará, entre otras cosas, que los campesinos puedan tener la titularidad de sus tierras, lo que les permitiría acceso a proyectos de desarrollo productivo.

Además, de acuerdo con la mandataria, este Pdet rural será una de las bases para reducir la pobreza extrema en esta localidad, que para el 2019 alcanzó un índice de 30,8 por ciento.



El segundo será urbano. Focalizado en el límite entre Bogotá y Soacha. Este Pdet es una iniciativa participativa entre ambos territorios, pues, de acuerdo con cifras de la Alcaldía Mayor, en esta zona habría casi un millón de víctimas del conflicto.



El objetivo es construir proyectos orientados al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, teniendo como eje principal la integración de esta población vulnerable a proyectos que garanticen su reincorporación efectiva.



Entre los anuncios está la implementación de un programa de abastecimiento y seguridad alimentaria, que estará incluido como Pdet, y consiste en comprarles a los campesinos de Cundinamarca sin intermediarios, lo que haría que ellos reciban un precio más justo por los productos y las familias bogotanas puedan obtenerlos a menor costo, generando un crecimiento económico para todo el departamento.



Para la implementación de estos programas, López pidió el apoyo del Gobierno Nacional y aclaró: “Nuestro propósito no es inventarnos una política pública de paz para Bogotá-Región”, y dijo que ese trabajo se realizará en el marco de la política de paz con legalidad del actual gobierno. “No estamos aquí para crear competencias y divisiones inútiles, estamos para dar ejemplo de escoger lo que nos une y no lo que nos divide” puntualizó.



Por su parte, Rodrigo Londoño aseguró que esta iniciativa “reafirma que la paz en Colombia no tiene reversa a pesar de las dificultades”.



La alcaldesa también destacó que la firma de este compromiso es un instrumento para cerrar brechas, pues acerca a los bogotanos con la realidad regional del país.

Al respecto, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien también asistió, destacó que “es una oportunidad para acercar a la ciudadanía a construir estrategias conjuntas para consolidar la paz”.



Por lo pronto, se espera que el próximo 29 de febrero, durante el primer encuentro de la Región Central que se llevará a cabo en Sumapaz, la alcaldía exponga ante la comunidad el Pdet rural que estará dentro del plan de desarrollo de la actual administración; esto con la idea de que sean los habitantes de la localidad quienes tracen la ruta de acción para la implementación de este programa.

