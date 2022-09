La Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca le propusieron este miércoles al presidente Gustavo Petro una reforma a la CAR Cundinamarca y crear una nueva autoridad ambiental para región metropolitana Bogotá Región.



El anuncio lo hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, durante una intervención en la audiencia sobre la región metropolitana que se realiza en el Concejo de Bogotá. Según la mandataria, eso implica reformar el acto legislativo mediante el cual se creó la región metropolitana y su reglamentación.

“Le propongo al presidente Gustavo Petro que radique como propuesta de su gobierno una reforma constitucional que cree una autoridad ambiental metropolitana de la región y reforma de la CAR Cundinamarca y que le dé facultades al Presidente para reglamentarla”, explicó López.



La alcaldesa señaló que la autoridad ambiental para la región metropolitana no se había logrado durante el trámite de la región metropolitana porque no existieron los votos suficientes en el Congreso de la República para sacar adelante esa iniciativa y no porque ella no haya querido.



López señaló que comparte con el entonces candidato y hoy presidente Gustavo Petro y con el Pacto Histórico (la coalición que lo apoyó su candidatura) dos preocupaciones frente a la región metropolitana, pero aseguró que no es cierto que bajo el argurmento de participación, de votación popular, se diga que “estarían perdiendo competencia y funciones los municipios. Eso es falso. No pueden seguir repitiendo eso es mentirle a la ciudad”.



Claudia López aseguró que ese tema ya lo resolvió la Corte Constitucional en el sentido de que "la Región Metropolitana es un mecanismo de asociación y nadie va a perder autonomía ni se requiere votación popular”.



“No es con mentieras como se deben ganar ni las elecciones ni las decisiones., es con argumentos. Ese argumento ya se decidió politicamente en el Congreso y jurídicamente en la Corte. Ruego que demos el debate con un mínimo de lealtad”, afirmó la alcaldesa.



De acuerdo con López, ella comparte que la preocupación de que la región no tenga una autoridad ambiental autoridad ambiental propia y que no se reforme la CAR, para que haya un “un diseño institucional ambiental regional más transparente y más equitativo en sus competencias y funciones y financiación”.



López recordó que la capital del país es uno de los 23 votos que tiene la CAR y que sí aporta el 90 por ciento de los recursos para el sostenimiento de esta. Se quejó de que en municipios de Cundinamarca se haya realizado el llamado "volteo de tierras" para beneficiar desarrollos privados y que la autoridad ambiental lo haya permitido.



La alcaldesa también señaló que la decisión de crear una región metropolitana fue sobre la base de que fuera "una elación entre iguales".



Aseguró: "Ningún municipio de Cundinamarca se debe adherir, ni Bogotá va a ser una vaca lechera a la que le quitan recursos para nutrir un esquema institucional. Pero tampoco va a pasar que ningún municipio de Cundinamarca pierda su autonomía, funciones o recursos para cedérselos a la capital”, explicó la mandataria.



REDACCIÓN BOGOTÁ