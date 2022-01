Con la apertura de investigación de la Procuraduría a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López - por una supuesta participación en política por unos trinos - no todo está dicho sobre el caso.



La actuación de la alcaldesa calentó el ambiente político a pocos meses de las elecciones a Congreso y Presidencia.

La parte demandante señaló este miércoles que insistirá en que se suspenda de manera provisional a la mandataria en el cargo. De hecho, la decisión del órgano de control no se refiere a esta pretensión del abogado Hollman Ibáñez ni señala si el procedimiento será oral y abreviado, como lo solicitó el quejoso.



“Ella tendrá que preparar su defensa, como corresponde, y desvirtuar que participó en política”, puntualizó este miércoles Ibáñez, quien aseguró que no ha sido notificado de la decisión.



Mientras sigue el proceso y la entidad resuelve si hay o no méritos para declarar la suspensión, lo que procede ahora es la práctica de pruebas que ordenó la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General, así como las que solicite López, quien también podría pedir ser oída en versión libre.



La apertura de la investigación disciplinaria es por dos trinos en los que la mandataria dice: “El uribismo va solo hasta la primera vuelta” jajaja ¿De verdad nos creen así de tontos? ¿Alguien cree que solo Zuluaga es el de Uribe? La estrategia del engaño siempre ha sido su sello. Sacar a la gente engañada y emberracada”.



En el segundo tuit señaló: “Tras 20 años de abuso, corrupción y desgaste, sabiendo que su declive definitivo se acerca, Uribe y el uribismo harán todo para aferrarse al poder y para desprestigiar y tratar de tumbar a las mayorías ciudadanas que los derrotamos desde 2019”.

Un jurista que pidió no ser citado señaló en que los numerales 39 y 40 del artículo 48 de la ley 734 “lo que se castiga es el uso del cargo para inclinar la balanza, en el caso de los trinos no hubo uso de bienes ni recursos públicos, tampoco se hizo en horario laboral, tampoco se presionó o insinúo a ningún subalterno votar o ayudar a alguien”.



La misma norma establece 12 meses para que la Procuraduría se pronuncie de fondo, plazo que puede prorrogarse hasta una tercera parte. En el caso de las faltas gravísimas, como sería el caso de López, no puede exceder los 18 meses”.



Pero esta no es la primera vez que la mandataria debe responder ante la Procuraduría por un trino suyo. Ya en marzo del año pasado la Procuraduría le había abierto a la mandataria una indagación preliminar también por un tuit. En esa ocasión se refirió a la solicitud de preclusión de la Fiscalía en el caso del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.



Ella señaló: “No hay mucho de que sorprenderse. Para eso usan y abusan del poder. Para tener impunidad garantizada. Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas”.

La nueva investigación no cayó bien en el Partido Alianza Verde. La senadora Angélica Lozano y esposa de la mandataria señaló: “Bienvenida (la investigación) y va a sentar una claridad muy importante: el Presidente puede pactar, acordar y dirigir campañas presidenciales, y ella (Claudia López) o cualquier funcionario público no pueden opinar sobre otros, sobre las campañas, sobre los candidatos”.



En el mismo sentido se expresó el senador Antonio Sanguino. Dijo que “la Procuraduría debería también investigar al presidente Iván Duque”.



“Me parece una actuación de doble rasero, y además la alcaldesa no está llamando a votar por nadie. Lo que expresó fue una opinión de su partido (…) sobre lo que para ella y para el Verde es el desafío de la democracia colombiana”, agregó el senador.



REDACCIÓN BOGOTÁ