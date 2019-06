Claudia López, 32 %; Galán, 19 %; Miguel Uribe y Eduardo Garzón, 5 %

En su emisión de este viernes en la noche, el Noticiero CM& reveló su más reciente encuesta de intención de voto en Bogotá para la elección de alcalde, la cual ocurrirá en octubre próximo.

El estudio, realizado por el Centro Nacional de Consultoría, les aplicó a 626 personas el cuestionario entre el miércoles pasado y este mismo viernes, dándoles la opción de escoger por quién votarían entre la decena de candidatos conocidos hasta ahora.



El resultado de la tabulación de las respuestas muestra a la exsenadora del partido Alianza Verde Claudia López con el 32 por ciento de las preferencias, seguida por el aspirante independiente y exsenador liberal Carlos Fernando Galán, con el 19 por ciento.

En seguida, figuran el exsecretario de Gobierno del alcalde Peñalosa Miguel Uribe, candidato del Partido Liberal, y el exalcalde de izquierda Luis Eduardo Garzón, cada uno con el apoyo del 5 por ciento de los encuestados.



Ángela Garzón, la candidata del Centro Democrático, empata en el siguiente puesto con Hollman Morris, petrista y aspirante del movimiento Mais. Ambos figuran con el 3 por ciento de las preferencias.



Después están con el uno por ciento el concejal del Polo Democrático Celio Nieves, el exsecretario petrista Jorge Rojas, y el exviceministro Luis Ernesto Gómez, del movimiento Activistas.



Coincidencialmente, este mismo viernes, Morris, Nieves, Gómez y Rojas anunciaron con Claudia López, la puntera en esta encuesta, un acuerdo para escoger entre ellos cinco a un solo candidato de la izquierda y la centroizquierda que busque gobernar a la capital con un programa consensuado.



La encuesta muestra, para efectos que de la escogencia del candidato de esta alianza, que la excandidata vicepresidencial tiene una enorme distancia frente a sus socios a tan solo un mes de concretar a ese candidato único entre ellos.



El estudio de CM& y CNC también deja a la exdirectora del Sena María Andrea Nieto con 0 por ciento en las preferencias de los encuestados.



Es de destacar que el 15 por ciento dijo que no votaría por ninguno de los aspirantes enlistados y que el 6 por ciento optaría hoy por el voto en blanco. También el 9 por ciento dijo no saber por quién votaría o no quiso responder la pregunta.



Anexamos la ficha técnica del estudio.



ELTIEMPO.COM

Foto: CM&

EL TIEMPO.COM