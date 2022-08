Un incidente asustó este martes a la comunidad que reside en la calle 34 con trasversal 28, muy cerca del Concejo de Bogotá, cuando se escucharon algunos tiros que provenían de la calle.



Inicialmente se especuló que había sido un atentado o un robo, pero luego se supo que lo que originó el incidente fue un choque simple entre los ocupantes de una camioneta Toyota gris y un Mazda de color rojo.



Fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien aclaró el hecho ocurrido pasadas las ocho de la mañana del martes 23 de agosto en medio de una persecución.



Dijo que los escoltas que se movilizaban en la camioneta reaccionaron de forma airada ante un choque debido a que no vieron como “normal” que alguien se escapara por una simple estrellada y que por eso persiguieron a los ocupantes del Mazda hasta inmediaciones del cabildo distrital.



Uno de los miembros del esquema de protección hizo un disparo al aire para forzar al que huyó a detenerse. He ordenado que se investigue el hecho, al que huyó y al que disparó. Nunca estuvo en riesgo la vida del protegido. Ni siquiera estaba en el vehículo estrellado”, dijo López.

La mandataria agregó que “¡no se dispara, así sea al aire, para detener un vehículo por una estrellada! No tiene ninguna proporción con los protocolos de protección y, en cambio, sí genera una zozobra enorme en los vecinos de la zona, a quienes les ofrecemos esta explicación y excusas por la intranquilidad”.



Varias unidades de la Policía arribaron al lugar para esclarecer los hechos. La versión que ha recibido la Policía Metropolitana de Bogotá fue que se había tratado de un accidente de tránsito.



“Un vehículo del esquema de seguridad del senador Israel Alberto Zúñiga , integrante del partido político Comunes, fue estrellado por un Mazda cuyo conductor intentó emprender la huida. El patrullero Alejandro Guillón García accionó su arma de dotación hacia el suelo en forma de advertencia para detener la huida. Cabe resaltar que en el lugar no hubo personas lesionadas”, dice el reporte policial.



Se supo también que quien manejaba el vehículo Mazda no tenía tarjeta de propiedad. A los protagonistas del hecho se les impuso un comparendo por maniobras peligrosas.

Estas últimas son una categoría un tanto amplia de conductas de alto riesgo que, tal como aparece señalado en el Código, ponen en riesgo la vida de los usuarios de la vía y la integridad de los objetos con los que nos relacionamos al conducir un vehículo, ya sea de propiedad pública o privada.

EL TIEMPO