Luego de conocerse un video que ha causado indignación y revuelo en la comunidad educativa y padres de familia, en el cual se ve que no se le permite la entrada a una pequeña estudiante del Liceo Pedagógico Madrigal, en el barrio Arbolizadora Baja, por no llevar puestos unos tenis de color blanco, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que la rectora del colegio privado, Julia Elvira Torres, cometió un acto abusivo al no dejar entrar a la niña a tomar sus clases.



“Es inadmisible, es un acto arbitrario y abusivo que no debe ocurrir”, destacó la mandataria durante una rueda de prensa.



Pero además, la alcaldesa explicó que si bien el colegio es privado, la Secretaría de Educación tiene la orden de investigar y sancionar a esta institución educativa.



López le dio instrucciones directas a la secretaria de Educación, Edna Bonilla, para que lleve a cabo las respectivas investigaciones y se impongan las sanciones del caso.

“Es en un colegio privado pero podemos hacer procesos de vigilancia y sanción y así lo haremos”, indicó la alcaldesa y agregó que ningún colegio por muy privado que sea puede cometer actos de este tipo, que vulneran el derecho a la educación de los niños.



La Secretaría de Educación del Distrito (SED), por su parte, dijo que tan pronto tuvo conocimiento a través de las redes sociales de la situación, ofició a la institución educativa en mención y le hizo un llamado a que presente un detallado informe en el cual explique lo sucedido.

Es un acto arbitrario e inadmisible que a un niño o niña le nieguen el ingreso a su colegio por no llevar tenis del color que al rector o profesor le gustan.



Aunque el colegio es privado @Educacionbogota hará un proceso de investigación y sanción para que esto no se repita. pic.twitter.com/bfDhNpZHCz — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) February 17, 2022

Aunque la exigencia de los zapatos tenis del color blanco sí estaba en el manual de convivencia de la institución educativa, Andrey, el papá de la niña, explicó que ya habían gastado en promedio un millón de pesos en la entrada de su hija al colegio pues era nueva en el plantel.



"Usted fue estudiante y sabe que los papás de uno a veces no tenían ni para pagar pensión", le decía a un trabajador del colegio que le negó la entrada.



El padre de familia le pidió a la institución educativa que a su hija no se le niegue el derecho a la educación. "Los derechos de los niños no pueden estar por debajo de lo que diga un manual de convivencia", agregó.



Lo que dice el colegio

Según Julia Elvira Torres, directora de la institución educativa, la niña sí pudo entrar a las instalaciones del centro, pero habría sido su padre (Andrés Vergara), quien la habría sacado nuevamente del lugar.



“Es absurdo, no es así la versión, ni el video que muestra el padre de familia. La niña sí ingresó a la institución. La coordinadora que estaba en la entrada le hizo un ‘recorderis’ al señor referente al uniforme, sobre los tenis”, afirmó Torres para ‘Blu Radio’.



Además, la mujer reiteró que “de ninguna manera se prohíbe el ingreso a clases por unos tenis blancos, esta versión es absurda. Tenemos claro las limitaciones de los recursos, siempre estamos prestos a darles un lapso de tiempo. Lo que hicimos fue recordarle al padre los compromisos”.



La rectora continuó diciendo que “había sido culpa del papá, porque sacó a la niña del colegio y se la llevó”, ya que, de acuerdo a su versión, cuando Andrés Vergara había llegado a la puerta se molestó y trató de mala manera a una docente en frente de los alumnos y sus padres.



Incluso, en esta declaración afirmó que a la niña se le había dicho que siguiera al salón, pero que se había puesto a llorar, había abrazado a su papá y no había entrado al lugar.



“Hizo un show mediático que, sin duda, expuso a la niña y debe ser investigado”, concluyó Torres.



