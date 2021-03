Claudia López: 'No habrá procesiones en Semana Santa'

La alcaldesa de Bogotá Claudia López habló sobre las medidas de cuidados que los ciudadanos tendrán que llevar a cabo en Semana Santa no sin antes agradecer a los bogotanos por todo el cuidado que han tenido para evitar los contagios por covid-19.

Agregó que aunque diciembre y enero fueron meses difíciles desde marzo la pandemia se ha mantenido bajo control. "Tenemos pocos casos diarios, menos de 10.000 casos activos , baja ocupación de Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) gracias al cuidado individual y colectivo".

Nos hemos cuidado y la pandemia está bajo control. De acatar las medidas y autocuidarnos esta Semana Santa dependerá que sigamos en nuestra ruta de reactivación.



¡Bogotá se cuida, no se descuida!

Pidió a los ciudadanos no reunirse con familiares y amigos con los que no se conviva así como evitar viajes con personas con las que no se comparta en lo cotidiano. "Eso pasó en diciembre , nos salió caro e incrementa el contagio".

Agregó que la Semana Santa se celebrara este años desde casa e invitó a los ciudadanos a ver las transmisiones de las celebraciones eucarísticas a través del canal Capital entro otros. "Estarán disponible todos los medios de la Alcaldía para esta causa".

Dijo que como una acuerdo con el arzobispo de Bogotá y por las instrucciones del presidente Iván Duque no van a permitirse procesiones religiosas, visitas a monumentos, el camino a Monserrate estará cerrado. "Quédense en la casa y disfruten de esta fecha en las casa".

Finalmente López anunció restricciones a la movilidad. "Todos los bogotanos deben estar en su casa a mas tardar desde la media noche. Desde este miércoles a la media noche hasta el domingo habrá restricción entre la media noche y las 5 de la mañana".

