Claudia López, a favor de la vacunación abierta para todas las edades

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció recientemente que la capital del país salió de la alerta roja por ocupación UCI. Para hablar del tema, estuvo en 'Caracol Radio'.



Allí resaltó las lecciones que dejó el tercer pico y los retos que vienen con las variantes.



"Tenemos que entender que el covid sigue ahí, que sigue siendo muy contagioso, que mata. Tenemos variantes que circulan en el mundo y que con toda seguridad ya deben estar circulando en Bogotá", explicó López.

Una situación que preocupa, pues Delta es una variante más contagiosa y, según los expertos, puede ser más agresiva en las poblaciones que no se han vacunado. Razón por la cuál, la mandataria asegura que le ha estado pidiendo al Ministerio de Salud que se vuelvan a exigir las pruebas PCR para entrar al país.



"Lo menos que deberíamos estar haciendo en este momento, sabiendo que la variante Delta es muy contagiosa y está causando muchísima mortalidad en India y algunos países de Europa, es poniendo la prueba PCR negativa como condición de ingreso a Colombia", resaltó.



Destacó que la capital puede resultar visiblemente afectada por las variantes y reconoció que, aunque este examen no evita la entrada de las mismas, sí disminuye los riesgos de contagio.



Además, también habló de la importancia que tiene la vacunación en la tarea de prevenir nuevas mutaciones del virus.



"De manera tal que por favor sigámonos cuidando: tapabocas, distanciamiento, ventilación, protocolos de bioseguridad y control de aforos en todas las actividades y, además, vacunarnos. No hay nada más que la vacuna que nos proteja mejor de reinfectarnos y del riesgo de fallecer", dictaminó.



Por lo tanto, ante la negativa de algunos de vacunarse con cualquier biológico, López expresó que se debe permitir que todos los colombianos accedan a la vacuna sin restricción de edad.



"No hay derecho a que nosotros tengamos instalados, pagando, en terreno, puestos de vacunación que podrían poner hasta 100 mil vacunas al día y estemos poniendo, en promedio, 35 mil vacunas al día porque la gente no asiste a vacunarse. Entonces el que quiera, de cualquier edad, que se vacune", manifestó.



Y añadió que, por lo menos Bogotá, tiene la capacidad de inmunizar a los ciudadanos, por lo que el Gobierno Nacional debería abrir la vacunación.



“Que nos faciliten la vacunación abierta, que levantemos ya las restricciones de edad, que el que quiera vacunar se pueda ir a vacunar”, señaló López, quien considera que ya es momento de inmunizar al que sí lo desea.



"Entonces abrámoslo a los que si se la quieren poner mientras seguimos haciendo pedagogía”, concluyó.



