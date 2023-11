'Corrija, Presidente': contundente mensaje de Claudia López sobre seguridad ciudadana

En respuesta a un trino referente a un video del debate entre los candidatos a la presidencia de Argentina Massa y Milei, la alcaldesa Claudia López lanzó un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro sobre su gobernanza.



En su trino, López manifiesta que los problemas de inseguridad, convivencia, y justicia ciudadana solamente mejorarán si "el Presidente de Colombia asume su deber de liderar a todas las ramas del poder público".



López manifestó que aunque todos los alcaldes del país están dispuestos a trabajar de la mano de la presidencia, no ha sido posible porque esa no ha sido "prioridad" del mandatario.



"Todos los candidatos a Alcaldes cayeron en la trampa de ofrecer ser los súper manes de la seguridad y justicia cuando no cuentan con las herramientas y facultades para honrar esa promesa", manifestó López.



La alcaldesa, quien deja su cargo a finales del 2023, manifestó que durante su mandato, tanto ella como los mandatarios de otras ciudades asumieron el liderazgo en diferentes frentes, pero "siempre nos quedamos solos y sin respaldo de la Presidencia y la Rama Ejecutiva y Judicial Nacional", añadió.



En su mensaje recalcó que si Petro "no asume la prioridad y liderazgo de la seguridad

ciudadana no habrá cómo mejorar sólidamente la seguridad en las ciudades, sobre todo en las que concentran los mercados crimínales, y derrotar la criminalidad e impunidad".



Cuando el Presidente de Colombia asuma su deber de liderar a todas las ramas del poder público nacionales y territoriales en seguridad y justicia ciudadana, la seguridad y convivencia mejorarán. Todos los Alcaldes hemos estado y estarán dispuestos a trabajar con el Presidente en… https://t.co/FozajNCClL — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 13, 2023

Un llamado contra la impunidad

López acusó a Petro de "dar impunidad a diestra y siniestra a los grupos criminales en todo el país" y no ofrecer soluciones que favorezcan la economía, la disminución de la pobreza, la inversión local, "ni una reforma o inversión seria" que ofrezca soluciones sostenibles para las diferentes problemáticas.



"Ese cóctel errático solo está envalentonando y fortaleciendo el control territorial de los grupos crimínales, multiplicando sus rentas y aumentando los niveles de violencia para protegerlas, mientras la Policía y las Fuerzas Armadas sufren problemas estructurales de reclutamiento y mando, fragmentación en luchas intestinas de poder, y ambigüedad estratégica en el mando que las debilita y contiene", manifestó la alcaldesa.

Claudia López. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

La mandataria también criticó la división y la polarización que en su opinión, ha sido una constante durante el gobierno Petro.



"El Presidente decidió asumir los resultados electorales locales dividiendo entre amigos y no amigos a los alcaldes y gobernadores recién electos, en vez de unirlos y apoyarlos a todos", aseveró.



Para López es necesario que Petro corrija su "estrategia de mando político y estatal de la seguridad, la justicia social y la justicia judicial para crear unidad de gobernanza y control territorial".



Asimismo dejó claro que los alcaldes estarán a disposición para trabajar en conjunto, a pesar de las diferentes ideologías o corrientes políticas.



"Corrija Presidente. Concéntrense y use sus capacidades de liderazgo político y concertación (...) Las elecciones nacionales y locales ya pasaron, asuma los resultados y empiece su gobierno", concluyó.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

