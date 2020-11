Claudia López participó en multitudinario evento y generó polémica

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está siendo objeto de críticas por parte de concejales y ciudadanos que rechazan que haya participado de un multitudinario evento de lanzamiento de la Navidad en el que estuvo rodeada por centenares de personas.



Los hechos ocurrieron en Ciudad Bolívar, y varias fotografías publicadas en redes sociales reflejan las aglomeraciones que se vivieron. Inquieta principalmente una fotografía en la que se ve a López, agachada y rodeada de niños, conversando con quienes la rodean. Muy cerca de ella, se observa a un menor que no lleva puesto su tapabocas.



En redes sociales no escatimaron en criticar este hecho, ya que según ha manifestado la misma mandataria, las aglomeraciones deben evitarse a toda costa en medio de la pandemia que estamos atravesando, y que aún no termina.



"Los eventos masivos como el de ayer en Ciudad Bolívar organizado por la Alcaldesa

@ClaudiaLopez están prohibidos aún. La Alcaldía debería darle ejemplo a la ciudadanía, nadie está por encima de la ley. Esto es realmente irresponsable", dijo el concejal, Emel Rojas.

Otra voz en rechazo fue la de la concejal Heidy Sánchez, del MAIS. "@ClaudiaLopez

señala a propósito más movilizaciones de aumento del contagio, pero mientras tanto ella misma convoca eventos multitudinarios para lanzar 'la Navidad' que además dejará sin sustento a cientos de vendedores informales, por cuenta del artículo 6 de la Res 1183", señaló.

Hasta el momento ni la mandataria de los bogotanos, ni otro funcionario de la Administración Distrital se han pronunciado sobre este evento que deja muchas dudas sobre las medidas de bioseguridad que se implementaron para desarrollar esta actividad.



Este fin de semana también se vieron aglomeraciones en el sector de San Victorino, y otros centros comerciales de la ciudad.

