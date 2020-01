Claudia López habla sobre adjudicación de TM por la 68, en juego hoy

A pocas horas de que se defina la suerte de la troncal de TransMilenio por la carrera 68, la alcaldesa Claudia López explicó por qué está "de manos atadas" ante este proyecto de movilidad que ella rechazó en campaña.



En un video publicado en su cuenta de Twitter, la mandataria local aseguró que necesita de una orden judicial que respalde una suspensión de la licitación de esta troncal.

"Yo no quiero esa troncal, ustedes no votaron por esa troncal. Pero, nadie ha objetado jurídicamente esa licitación, ni un juez ni la Procuraduría. Nos quedan pocas horas... a lo largo de la audiencia, si un juez o la Procuraduría nos da orden de suspender, podríamos hacerlo. Si no, muy a pesar, no podemos detener esta obra", explicó López.

Desconociendo lo que votamos, Peñalosa abrió en Noviembre 1 la licitación del TM 68 y recibió las propuestas en Diciembre 30.



Como pasó en TM7ma, sólo puedo frenar y no hacer TM68 si tengo esa solicitud de un juez o de la Procuraduría.



A mi pesar y lamentándolo no la tengo aún. pic.twitter.com/jIJw4hSffU — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 23, 2020

Agregó que si ella, por su parte, decidiera hacerlo, sin contar con la orden judicial, expondría a los ciudadanos "a que de sus bolsillos tengan que pagar las eventuales demandas que nos pondrían los proponentes que ya radicaron oferta en esa licitación".

Lo que está en juego

Para este jueves 23 de enero, está prevista la audiencia de adjudicación de TransMilenio por la 68. Esta sería, según el CONPES que contiene el proyecto metro, clave para alimentar el sistema elevado. La licitación fue abierta el 1 de noviembre de 2019, cuando Enrique Peñalosa aún era alcalde de Bogotá.



De adjudicarse, TransMilenio por la 68 tendría una extensión troncal de 17 kilómetros y 21 estaciones dispuestas en 10 localidades. Kennedy, Tunjuelito, Puente Aranda, Fontibón, Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos.



El IDU aseguró que este proyecto tendrá una "una estación intermodal en la avenida Primero de Mayo donde los ciudadanos tendrán un paso subterráneo para poder acceder a la Primera Línea del Metro y a los vagones de TransMilenio".



Además, tendrá conexión operacional con las troncales NQS, Américas, Calle 26, Suba y Séptima a través de "pasos subterráneos o puentes vehiculares, sin que los ciudadanos tengan que cambiar de bus".



El proyecto incluye una ciclorruta de 18 kilómetros.

Noticia en desarrollo...



BOGOTÁ