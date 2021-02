‘No podemos pretender que no haya covid para volver al colegio’

Mañana regresan a las aulas los primeros colegios distritales, aunque los sindicatos de profesores se resisten con el argumento del riesgo de contagio con el coronavirus. Esa es la decisión de la alcaldesa Claudia López, quien asegura que no se puede sacrificar a los niños por intereses particulares.

“Nuestra obligación es prepararnos y estar listos para recibir, así sea un niño por colegio que necesite presencialidad”, afirma la mandataria en entrevista con EL TIEMPO. López también dice que es frustrante que lleguen menos vacunas de las anuncias en un principio, y sobre la promesa de 1.500 nuevos policías, señala que anunciar es fácil, pero que, igual que las vacunas, es diferente a lo que se ejecuta.



¿Cuál es la relevancia de que volvamos a las aulas de manera semipresencial?



El retorno gradual, progresivo y seguro de los niños a sus clases se viene dando desde septiembre. Empezaron a inscribirse colegios, definimos los protocolos, y más de 500 colegios los han cumplido, y han empezado también universidades. Este lunes empiezan ocho colegios del sector público. A lo largo de cada semana se van a ir incorporando nuevos. Esperamos que la semana siguiente ya vayan 25, y así sucesivamente.



Nos ilusiona, porque de eso depende garantizar un derecho constitucional que no les podemos negar a los niños. Nuestra obligación es prepararnos y estar listos para recibir, así sea un niño por colegio que necesite presencialidad. Es voluntario de los padres si mandan o no a sus hijos.



Ahora las condiciones sanitarias han mejorado, ¿por qué eso no lo entienden los sindicatos?



Medidas de bioseguridad sí hay, tenemos ventilación, demarcación, distanciamiento, tapabocas y lavamanos. Lo que no podemos pretender es que no haya coronavirus como condición para volver al colegio, para eso faltan, posiblemente, años. Y no podemos sacrificar a los niños.



Y tampoco, con todo respeto lo digo, podemos pretender dos cosas adicionales: uno, que todos los problemas estructurales de la educación, antes de la pandemia, se hayan resuelto para volver al colegio. Y tampoco que todos los maestros estén vacunados. No son todos los maestros; de hecho, muchos ya estaban haciendo presencialidad gradual, pero aquí no podemos condicionar el derecho constitucional a la educación de los niños a los intereses particulares de los sindicatos.



¿Por qué ha sido tan duro que el sindicato entienda esto que usted plantea?



Porque el sindicato representa intereses legítimos, pero particulares de los maestros. Ellos van a estar en la mesa y no vamos a dejar de dialogar con nadie porque tengamos diferencias. Pero el retorno gradual de los colegios públicos arranca este lunes 15 de febrero y no va a parar.

En el caso de que un maestro, amparado en lo que dicen los sindicatos, no quiera regresar ¿qué pasa?



Van a regresar los maestros más jóvenes, con menos riesgo de comorbilidades y de manera gradual, segura y progresiva. Eso es lo que desde el principio hemos planteado.



Si un profesor o un niño se contagia ¿cuál es la estrategia de la Alcaldía?



Detectamos a cualquier persona con síntomas, la aislamos y hacemos el cerco epidemiológico durante una semana. Si en esa semana no evoluciona en síntomas, es porque no se contagió, y si evoluciona, en la semana siguiente le practican pruebas.



Ya se anunciaron las primeras vacunas para la ciudad, usted esperaba más, ¿cómo la deja esa nueva cifra?



Todos quedamos muy desinflados con que nos entreguen 7.673 vacunas. Aquí se anunciaban millones de vacunas, pero a la hora de la verdad pasamos de altas cifras a estas entregas para empezar el 20 de febrero, y no tenemos ninguna fecha ni cantidad adicional para marzo. Claro que es frustrante, porque además el sector público, distinto al Gobierno Nacional, y el sector privado tienen prohibido comprar.



Empezaremos con lo que responde al plan de vacunación, que son el personal médico de primera línea, pero Bogotá tiene casi 29.000. El primer desafío es que ni siquiera para ellos alcanza, y mucho menos para cumplir la etapa, que es el personal médico, más los mayores de 80 años, que suman al menos 192.000.



Además, este primer semestre es una carrera de quién gana, si el cuidado individual y la vacunación, o si el coronavirus, y nos causa una tercera ola. No estamos condenados a un tercer pico, porque es perfectamente evitable. Las muertes y los costos son evitables. Pero para eso el cuidado de los detalles que salvan y la vacunación tienen que ejecutarse más rápido que la velocidad del virus. Por eso estamos frustrados, a este ritmo es difícil ganar la carrera. Sí hay un desafío y es que estas primeras vacunas son de Pfizer, y sabemos que son las más delicadas en términos de refrigeración, -70 grados. Sin embargo, estamos listos con nuestro centro de refrigeración. El Gobierno Nacional nos ofreció 10 ultracongeladores, no ha llegado ninguno. Por fortuna, Bogotá tiene dos, y cada uno puede almacenar hasta 36.000 dosis.



¿Los primeros 7.673 vacunados van a tener garantizada la segunda dosis? Teniendo en cuenta que la vacunación está centralizada en EPS e IPS, ¿qué pasa con quienes no están en ninguno régimen?



Esa es una de las dificultades de hacer vacunación privada y con barreras de EPS e IPS. En Bogotá no vamos a dejar sin vacuna a ningún ciudadano de ninguna vulnerabilidad. Las vacunas que nos garantizaron vienen con sus dos dosis.

Del paquete de 1,7 millones de vacunas adicionales de distintos laboratorios, ¿le informaron si le va a llegar algo a Bogotá?



No. La meta del Gobierno Nacional era que vacunáramos a un millón de personas en febrero. Eso, evidentemente, no se cumplió. Y, por ahora, creo que vamos a tener que empezar a diferenciar los anuncios de las realidades.



¿Hay un protocolo para cuando una persona a la que le hayan asignado vacuna no

aparezca?



Sería un crimen que uno deje perder una vacuna. Aquí vamos a correr un riesgo con cada EPS e IPS, y es agendar con un 20 por ciento adicional del número de vacunas que se tienen. Se agendan más para cubrir el riesgo de que una persona no cumpla la cita.

En nuestras encuestas de cultura ciudadana, afortunadamente, la respuesta a no vacunarse es más baja que en el resto del país, del 15 por ciento. Hay un 23 por ciento de personas que no es que no se quieran vacunar, sino que tienen dudas, falta de información, por lo que es muy importante informar a la gente que esta es una vacuna segura.



Para las personas que no tienen acceso a información digital para mirar si están registradas ¿qué estrategia tienen para que no se vayan a quedar por fuera?



Convocar y agendar a la población para vacunarla es obligación de las EPS. La clave es vacunar lo más cerca de la casa de la persona, especialmente si es un adulto mayor. Lo segundo es vacunar sin barreras, que a la persona que llegue al punto de vacunación se le atienda, independientemente del carné que tenga, y que después las EPS e IPS se crucen la información.



¿Es partidaria de que se les permita a los privados empezar a adquirir vacunas?



Sí, pero en este primer año, o primera fase, no.



¿Tenemos que mirar las cifras de policías que llegarán a Bogotá este año con cuidado o sí están garantizadas?



Vi el anuncio y pensé ‘qué dicha!, mañana llega el Ministro de Defensa con 1.500 policías a la plaza de Bolívar’, y no. Llega con un anuncio de que sí son 1.500, pero que 1.000 serán en diciembre para vigilancia, y 500, para investigación criminal en septiembre. Ahora, mejor mil en diciembre que cero. Igual que las vacunas, anunciar es fácil, pero lo que previene el crimen, lo que protege a los ciudadanos, es diferente a lo que en verdad se ejecuta. Y hay que ir cerrando la brecha en esas diferencias.¿En qué va el nuevo POT?

Eso tiene una fecha y un cumplimiento cierto, y es que se radica en el Concejo en agosto y esperamos que se apruebe en diciembre. La máxima prioridad en trámites de acuerdos en el Concejo es el Plan de Ordenamiento Territorial.

