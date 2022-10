Luego de la polémica desatada por la supuesta intervención del viceministro del interior en la liberación de tres presuntos miembros de la primera línea quienes protagonizaron desmanes la tarde del 23 de octubre en inmediaciones del Portal Américas, la alcaldesa Claudia López rompió el silencio y afirmó que quienes comenten este tipo de actos no pueden quedar en impunidad.



De acuerdo con López, “ninguna democracia es estable, ni legítima, si los ciudadanos pueden difundir cómo se agrede a sus gestores de convivencia, cómo se agrede a la Policía y quienes lo hacen quedan libres e impunes”, afirmó la mandataria local.



Sin embargo, la crítica de la mandataria local a los hechos ocurridos en el Portal Amerícas no paró ahí y también señaló que, “días después vemos cómo se agrede a ciudadanos en el Portal Américas, otra vez al transporte público, y quienes lo hacen quedan libres e impunes. No es la impunidad la que nos va a dar seguridad y tranquilidad”, apuntó.



Las declaraciones de López se han tomado como uno de los desacuerdos con la política planteada por el Presidente Petro de no juezgar severamente a los manifestantes que comentan actos contrarios a la ley en medio de las protestas sociales, pues por el contrario, para la mandataria de los bogotanos estos si deberían ser juzgados con severidad.

Los hechos

esde el mediodía de este domingo se presenta una manifestación en la avenida Ciudad de Cali con Villavicencio. Según la Secretaría de Movilidad, se trataría de una protesta de cerca de 30 integrantes de la denominada Primera Línea, quienes exigen la libertad de los privados de la libertad por desmanes del paro nacional. El Esmad hizo presencia en el sector y se registraron algunos enfrentamientos.



Sobre las 7:10 p.m. se registra un plantón con bloqueo intermitente en el lugar conocido como 'Portal Resistencia', según informó el colectivo popular Zona Revolución.



Desde las 6:20 p.m. se encuentran cerradas nuevamente las estaciones de Patio Bonito , Biblioteca Tintal y Tv 86 como también el Portal Américas.



Los manifestantes se reunieron en la plaza de 'Portal Resistencia' en el que establecieron un diálogo con Gustavo Garcia, viceministro del Interior desde las 4:45 p.m hasta aproximadamente las 6:30 p.m.



Además, se conoció un vídeo en el que García ordena dejar en libertad a presuntos integrantes de la Primera Línea que habían sido capturados en la tarde de este domingo.



Frente a los hechos presentados el día de hoy a las 4 de la tarde hora en la zona aledaña al portal de Las Américas, en desarrollo de una manifestación pública, la Dirección General de la Policía Nacional informó que aplicó la captura administrativa contemplada en el inciso segundo del artículo 28 de la Constitución Política, privando

de la libertad a dos personas para establecer si habían participado en conductas delictivas.



Verificados los motivos fundados, fueron dejadas en libertad por la Policía Nacional, al carecer de los suficientes elementos que permitieran apoyar una causa penal como lo exige el sistema penal acusatorio.



En desarrollo de las actividades de diálogo y de control de disturbios, ningún integrante de la Institución resultó lesionado, se presentó el daño de dos vidrios de un vehículo institucional que transitaba por una vía aledaña.



En el lugar se presentó el señor viceministro del interior Gustavo García Figueroa a quien se le informó lo ocurrido. La Policía Nacional reitera el llamado al desarrollo de la

manifestación pública sin violencia, privilegiando el diálogo como mecanismo de resolución de diferencias, sin perjuicio a la actuación policial y penal correspondiente cuando se afecten derechos y libertades públicas.

