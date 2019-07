Se calentó la campaña política por la alcaldía de Bogotá

La semana política en la capital comenzó con la decisión del Centro Democrático de retirarle el respaldo a su candidata oficial, Ángela Garzón, para darle su apoyo al exsecretario de Gobierno Miguel Uribe, quien inscribió su aspiración hace meses con 400.000 firmas del movimiento ciudadano Avancemos.

El CD dijo en un comunicado que busca “garantizar candidaturas sólidas” y tras evaluar la viabilidad las opciones de Garzón y Uribe decidió respaldar al exsecretario de Gobierno.

En el comunicado, el Centro Democrático dijo que en esta campaña busca “conjurar la posibilidad de que la ciudad caiga de nuevo en el populismo, la demagogia y la corrupción que ocasionaron estragos en su pasado reciente”.



Miguel Uribe ya había recibido el respaldo del Partido Liberal y este lunes la exdirectora del Sena, María Andrea Nieto, declinó su aspiración y anunció su respaldo a Uribe, que incluirá sus propuestas en la agenda por Bogotá: erradicación del maltrato infantil, creación del fondo de emprendimiento y la lucha contra la corrupción.



Afirmó que los ejes de su candidatura seguirán siendo la seguridad, la educación y la inversión, pero que estará abierto a las recomendaciones que los ediles y concejales del CD tengan para la ciudad.



“Vamos a salir todas las semanas a la calle, haremos concejos de seguridad en todas las localidades y a conversar con la gente. Vamos a adherir las propuestas del Centro Democrático en materia de seguridad", indicó Uribe Turbay.



Sobre Ángela Garzón afirmó: “Durante todos estos meses ha hecho una campaña difícil, con trabajo y propuestas. La quiero invitar a que se una a mi campaña, la necesito para ganar la alcaldía de Bogotá”.

Sin embargo, la decisión del CD no le cayó nada bien a Garzón quien, de hecho, anunció, horas después del comunicado del Centro Democrático, su renuncia a ese partido.



La otra candidatura que quedó consolidada este lunes es la de Carlos Fernando Galán que se inscribió con 170.000 firmas y calificó como suyo “el único movimiento verdaderamente independiente”, ‘Bogotá para la gente’. “Yo no soy un coleccionista de avales”, dijo en Corferias durante la entrega de firmas.



“Para mí es un orgullo inmenso que este sea un movimiento de la gente. Decidimos apelar a las firmas no como una estrategia electoral para hacer campaña antes, sino porque las firmas son nuestro único mandato y nuestro único aval, dijo Galán al señalar que “es la única forma de expresar nuestras ideas por fuera de los partidos que existen”.



Galán ha trabajado para consolidarse como un candidato de centro y recoger los réditos de quienes están cansados de la polarización. Ha hecho énfasis en una candidatura ciudadana y así lo ratificó al entregar las firmas en la Registraduría.



Este lunes Claudia López, por su parte, logró consolidarse como la candidata de izquierda y movimientos alternativos. Este lunes renunciaron a su aspiración Celio Nieves, del Polo Democrático; Ernesto Gómez de Activistas, y Jorge Rojas, quien aspiraba por la UP y la Colombia Humana.

Partidos alternativos presentan acuerdo por candidatura a la Alcaldía de Bogotá Partidos alternativos liderado por Claudia López presentan acuerdo por la candidatura a la Alcaldía de Bogotá

La renuncia de Jorge Rojas no significa que la candidata López tenga el respaldo de Colombia Humana, que todavía no ha hecho un pronunciamiento oficial.



En un viraje a la posición que había mantenido sobre continuar con la línea de metro elevado si queda contratado, anunció que le apostará al metro pesado hasta Engativá.



Está pendiente el camino que tome Hollman Morris, quien aspira a la alcaldía por el Movimiento Mais y el rumbo que tome la aspiración de la exalcaldesa y exsecretaria de Gobierno, Clara López Obregón, quien anunció que se inscribirá por el partido Renacientes.



Este 27 de julio vence el plazo para inscribir las candidaturas.



REDACCIÓN BOGOTÁ