Claudia López: 'Mi vida política siempre ha sido derrotar al uribismo y al petrismo'

A pocos días de que acabe su gestión en la Alcaldía de Bogotá, Claudia López ha estado entregando un balance de su administración ante los medios de comunicación y hablando de los retos que ha tenido que enfrentar en los últimos cuatro años.



En una entrevista que realizó en el programa 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, afirmó que su vida política, tanto en el Senado como en la Alcaldía, "siempre ha sido derrotar al uribismo y al petrismo".



La mandataria agregó que el país necesita "menos saboteo" y "menos polarización ideológica", y que los políticos, "por matarse entre ellos, son capaces de acabar con Colombia".

Claudia López Foto: Juan David Camacho: EL TIEMPO

En sus declaraciones se refirió a los llamados 'falsos positivos' por parte de la Fuerza Pública durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.



"Son capaces de hacer 6.402 asesinatos de jóvenes para presentarlos como bajas del conflicto. Son capaces de recaudar dineros de la campaña con el narco que sea, el bandido que sea, con tal de ganar para ver cómo se eliminan mutuamente", indicó en la entrevista con Caracol Radio.



También dijo que siente "dolor" por el petrismo, ya que "lo eligieron para que fuera el cambio", pero "lleva año y medio gobernando y representa todo lo contrario".



"El país en este momento está angustiado, desesperanzado, la economía va cayendo, la polarización sigue", continuó la alcaldesa.



Y terminó diciendo: "Preocúpense cuando ni el uribismo ni el petrismo me den palazos, cuando no me quieran matar. Como no me pueden matar a punta de balas, entonces me tratan de matar a punta de calumnias".

Reacciones a la declaración de Claudia López

Tras las palabras de la alcaldesa de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció al respecto a través de cuenta de X.



"Alcaldesa Claudia López. Para echar discursos: Excelente; para trabajar: simula ser intensa, pero no le rinde; en seguridad, según ella: sobresaliente porque todo lo malo fue de Duque y Petro; en derroche un poquito apenas: 1 billón 200 mil millones. (Pero ese poquito le alcanza para la campaña del 26)", afirmó.

Otra de las personas que reaccionó fue el exsenador y excandidato a la alcaldía Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, quien escribió que con Claudia López "nace una nueva vertiente ideológica: El camaleonismoportunismo".



"Un día es progresista, otro de centro y la mayoría de las veces de derecha.

Se mueve de acuerdo a las tendencias electorales. Dice mentiras y engaña sin sonrojarse y culpa a terceros de sus fracasos", agregó.

REDACCIÓN BOGOTÁ