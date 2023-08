En medio de crear consciencia ambiental no solo en la ciudad de Bogotá, sino también en todo el país, se han llevado a cabo distintas campañas para dar a conocer la importancia de reciclar y separar los residuos de manera correcta.



(Le puede interesar: Siguen las heridas en la Alianza Verde por encuesta para definir candidato a Alcaldía).

Por ello, la alcaldesa Claudia López se ha sumado a estas iniciativas, divulgando a través de sus redes sociales mensajes que invitan a tener una Bogotá limpia. Este 13 de agosto, la funcionaria publicó a través de su Twitter un video de 25 segundos, en el cual se puede observar gran cantidad de basura en la calle.



En la publicación hizo referencia a restaurantes reconocidos en el país, e invitó no solo a responder por las respectivas multas, sino a otro tipo de sanciones: “¿Qué pasa El Corral, Juan Valdez y Chef Burger en la Zona Rosa? ¡No hay derecho a que no separen y además rieguen y boten basura en cualquier lado! Además de la multa, invito a la ciudadanía a sancionar social y económicamente a los que ensucian Bogotá”.



(También: Bogotá empieza la consolidación de la estrategia Bosques Urbanos en Barrios Unidos).

Qué pasa @ElCorral_ @JuanValdezCafe @ChefBurgerCo Zona Rosa?

No hay derecho a que no separen, no ♻️ y además rieguen y boten basura en cualquier lado!

Además de la multa, invito a la ciudadanía a sancionar social y económicamente a los que ensucian Bogotápic.twitter.com/vtyDgI6Ztf — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 13, 2023

De acuerdo a las sanciones que explica Claudia López en su trino, el Distrito mencionó distintos operativos que se llevan a cabo, los cuales tienen en cuenta el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el fin de multar a los ciudadanos que no sigan la correcta separación de residuos.



Según el secretario de Gobierno de Bogotá, José David Riveros, el ciudadano que bote la basura el día que no pasan los carros recolectores de residuos puede recibir una multa de 620.000 pesos, explicó para Noticias Caracol.



El filme tiene una voz introductoria que dice: “Cuando te das cuenta de que algunos empresarios no son responsables con su ciudad”. El video ya alcanzó más de 230 mil reproducciones y alrededor de 1.200 me gusta.



Cabe resaltar que —desde el martes 15 y jueves 17 de agosto— Bogotá vivirá dos grandes jornadas de 'reciclatón', promovidas por la Secretaría de Ambiente, y con las que se espera que la ciudadanía haga la correcta disposición de residuos especiales y peligrosos.



Hasta el momento, ninguno de los restaurantes en mención se ha pronunciado ante la denuncia de la alcaldesa.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Claudia López pide que dejen a Bogotá crear propia Policía: 'No vamos a seguir rogando

Así serán mesas de negociación entre Alcaldía de Bogotá y los concesionarios del SITP

Claudia López propone crear 'Policía local': ¿a qué se dedicarían los uniformados?