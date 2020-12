'Tener a mi mamá enferma es la prueba más difícil': Claudia López

De todas las pruebas que me ha puesto la vida este año tener a mi mamá enferma es la más difícil.



Meses sin verla para tener que verla en un hospital me parte el alma. Afortunadamente no es Covid y con todos los cuidados seguro saldrá adelante.



Dios dame fortaleza y sabiduría. pic.twitter.com/lpLSidSiTo