'Fue un golpe muy duro': Claudia López llora al recordar la pérdida de su bebé

En medio de la crisis económica y social ocasionada por la pandemia covid-19, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y su esposa, la senadora Angélica Lozano, también pasaban por uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su bebé.



La noticia se dio a conocer a inicios del año 2021, días después de que suspendiera sus vacaciones, tema que de por sí desató muchas críticas en su momento.

En gran parte porque los opositores a la alcaldesa y varios ciudadanos argumentaron que era "inoportuno" tomarse unos días en medio de la pandemia. Esto se sumaba a los comentarios relacionados con su mandato y el cómo estaba administrando la ciudad en medio de la crisis.

Claudia López y Angélica Lozano se casaron el 16 de diciembre de 2019. Foto: Instagram @claudialopezcl

No obstante, estas vacaciones no eran simplemente para descansar. En una entrevista reciente con el programa Los Informantes, de Caracol TV, la mandataria explicó que -para esas fechas- ella y Lozano estaban esperando un bebé.

"Todo el mundo me hizo un escándalo porque me había ido de vacaciones. Yo no había contado porque era una cosa íntima y estaba empezando apenas. Fue tal el escándalo que suspendimos las vacaciones", comentó.

'No podía lidiar con la pandemia, la Alcaldía y un duelo'

Las vacaciones se suspendieron y, un mes después, parecía que el tiempo también.



En la entrevista, López comenta que Lozano quedó embarazada gracias a que se sometió a un proceso de inseminación artificial tras varios intentos.



Cabe resaltar que, según la clínica de fertilidad europea Quirón Salud, este es un método en el que se coloca al interior del útero de la mujer una muestra seleccionada de semen, previamente preparada y optimizada en laboratorio, con el fin de fecundar del óvulo.



Su porcentaje de éxito en ocasiones superior al 30 por ciento y dependerá, en parte, de varios factores como la edad y estado de salud.



“Desde el día uno le dije al médico que tenía una enorme ilusión de ser mamá y que lo único que estoy en la vida es bien casada, así que mi prioridad era Angélica. Si él me aseguraba que ella estaría bien y que no tuviera riesgo, avanzábamos (...) finalmente, en diciembre de 2020, quedamos embarazadas”, explicó.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Sin embargo, a las 11 semanas de gestación, la senadora perdió el bebé.

"Fue un golpe tan duro, que yo no pude lidiar con la pandemia, la Alcaldía y un duelo", dijo entre lágrimas y con la voz entrecortada.



También recordó que fue Angélica Lozano quien la convenció de formar una familia, pues a pesar de que era un sueño compartido, Claudia López creía que siendo alcaldesa no iba a tener el tiempo para ello.



"Angélica me dijo: ‘Ay, Claudia, por favor, todas las mujeres de Colombia trabajan y son mamás. Este es un trabajo, será un trabajo muy difícil, pero igual vamos a trabajar y vamos a tener nuestra familia", comentó.

