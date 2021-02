Claudia López le pidió disculpas a doña Claudia, la vendedora informal

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aprovechó el marco del día del vendedor informal para expresarle sus disculpas a doña Claudia, la trabajadora informal que, el pasado 11 de febrero, le reclamó a la mandataria por ayudas ante la crisis económica producida por el nuevo coronavirus.



Ante las demandas de la mujer, López le respondió: "Ahí están trabajando, sumercé. Trabaje juiciosa. Trabaje juiciosa, sumercé".



Expresión que molestó e indignó a muchos ciudadanos, pues el hecho quedó registrado en video y rápidamente se hizo viral.



(En contexto: Polémica por video donde vendedora le reclama ayudas a Claudia López).

"Un abrazo y mis excusas a doña Claudia, mi tocaya entre otras. Que el otro día me la encontré en el Centro", dijo López.



Además, explicó durante su intervención en el programa 'Calle a Calle' de 'Canal Capital', que su polémica respuesta se dio justo en medio de una trasmisión en vivo en la que estaba lanzando la campaña 'Detalles que salvan' y que, en vez de haberse detenido a dialogar con la mujer, continuó hablando para la cámaras. Conducta de la que se arrepiente.



(De interés: 'Solo los fuertes sobrevivirán al invierno': político de EE. UU.).



"Ella se sintió un poquito ofendida y tiene razón. Yo he debido interrumpir la transmisión, no importa que estuviera en directo, y explicarle qué tipo de ayudas tenemos, qué tipo de ofertas tenemos. No paré y eso la ofendió", aseguró la mandataria.

Terminé el día conmemorando el #DíaDelVendedorInformal y enviándole mi afecto y excusas a doña Claudia que, con razón, se sintió ofendida porque no paré a explicarle como debía los apoyos que tenemos para vendedores informales.



Excúseme doña Claudia, no quise ofenderla. pic.twitter.com/VxBbYHsV64 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) February 19, 2021

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el video aquí).



López también expresó que nunca tuvo la intención de herir a nadie y que, en ese momento, no se hizo entender con su comentario.



(Siga leyendo: Busco a mi hija hace 25 años: los extraños raptos que aterraron a Suba).



"De manera que a doña Claudia mis abrazos, mis excusas, no quería ofenderla cuando le dije 'sumercé, trabaje juiciosa'. Lo que quería era referirme a que ella estaba justamente en una calle de 'Bogotá a cielo abierto'; que son calles que hemos cerrado y peatonalizado justamente para que artesanos, vendedores informales, personas de los restaurantes puedan trabajar tranquilamente, puedan trabajar juiciosos en la calle, organizadamente con bioseguridad, con sus protocolos".



Cabe aclarar que este jueves la alcaldesa hizo oficial el 18 de febrero como el día del vendedor informal.



Tendencias EL TIEMPO