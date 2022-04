La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, le pidió al Gobierno Nacional eliminar el uso obligatorio del tapabocas, a partir del 1 de mayo, también para los niños, niñas y jóvenes en los colegios de la ciudad, tal como se ha determinado para la mayoría de recintos cerrados en Colombia.

“Apreciado señor ministro: no hay razón en la ciudad de Bogotá para que los niños y niñas de nuestros colegios tengan que seguir con esta restricción que les impide su normal funcionamiento, interacción y convivencia dentro de los colegios. Aquí tenemos el cuidado general contra el covid-19 que nos permite en todas las

actividades no tener esa restricción”, afirmó la mandataria.



La peticiónde la alcaldesa López se da luego de que la Alcaldía realizara un análisis de las condiciones de vacunación en los menores. Frente a esto, la mandataria resaltó que Bogotá es la ciudad líder en el país en cumplimiento de metas de vacunación en todos los grupos poblacionales. Por ejemplo, los mayores de 12 años ya están vacunados en 98 por ciento, mientras que los menores de 12 años van en un 75 por ciento.



No obstante, López señaló que sustentará con información epidemiológica todas

las cifras de Bogotá ante el Ministerio de Salud, y reconoció que para el caso de las

instituciones de salud por su naturaleza, sí es importante continuar con el uso del

tapabocas.