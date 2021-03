Claudia López le pide al Ministerio dos millones de vacunas

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzó, este sábado, un llamado al Ministerio de Salud: Bogotá necesita dos millones de vacunas.



"Bogotá necesita por lo menos dos millones de vacunas para evitar una tercera ola (...) Para eso necesitamos autocuidado, protocolos, cultura del cuidado, pero, Ministro, Bogotá necesita dos millones de vacunas urgente para poder vacunar antes de mayo a todos los mayores de 60 años, que ya todos sabemos que son los que más riesgo corren de contagiarse, agravarse y fallecer", indicó la mandataria este sábado, cuando iba de camino a un Consejo de Seguridad en Sumapaz.

(Le puede interesar: Así se podrá programar la cita de vacunación de mayores de 80 años)

A la fecha, de las 2'115.816 vacunas que ha recibido Colombia, a Bogotá le han correspondido 244.021. De estas, al corte del viernes a las 5 p.m., se habían aplicado 153.727: esto es apenas un 2,45 % de avance hacia la meta del 70 % de población inmunizada para lograr la llamada inmunidad de rebaño.



En este momento, la capital avanza en la vacunación de personal de salud (11.667 ya han recibido, incluso, la segunda dosis de Pfizer) y de los adultos mayores de 80 años.



Pero, para López, es urgente que la ciudad reciba esas dos millones de dosis para llegar a la población mayor de 60 años. "Las personas mayores de 60 años son aquellas que terminan ocupando un poco más de la mitad de camas de cuidados intensivos", explicó.



Este es, precisamente, el indicador que pone contra las cuerda a Bogotá en los picos de contagio. En el último, la ocupación UCI bordeó el 93 %.



Actualmente, Saludata indica que la ocupación UCI general está en el 60,6 %, de las que las destinadas específicamente a pacientes covid-19 están al 52,2 %.

(Para seguir leyendo: Detectan primer caso de variante de Brasil en Bogotá)

"Bogotá está en capacidad y es un orgullo: creció de nuevo punto a 400 de vacunación. Instaló ya ocho coliseos para vacunación masiva. Si nos entregan más vacunas, podemos duplicar los puestos de vacunación. Podemos llegar a 800 sin problema, pero tenemos que lograr para mayo tener a todo vacunado el personal de primer, segunda y tercera línea con sus dos dosis y a los mayores de 60 años con sus dos dosis. Ese es nuestro mejor seguro. Que si tenemos un tercer pico no sea tan crítico, no sea tan grave", resaltó la mandataria.



Sin embargo, recordó que la contención de una tercera ola no depende solo de las vacunas sino también del autocuidado de todos los ciudadanos.

'Lo habíamos advertido'

La alcaldesa también se refirió a la noticia de la detección del primer caso de la variante de Brasil en Bogotá. Se trataba de un adulto mayor de 84 años que falleció el 28 de enero de 2021 después de resultar contagiado. Lo preocupante para las autoridades sanitarias es que el hombre no había viajado al Amazonas.



"Lo habíamos advertido y se quiso trivializar. Las cepas circulan no porque alguien haga algo mal, sino porque así son los virus", indicó López quien, precisamente, a principios de enero había sugerido que nuevas variantes habían empezado a circular en Bogotá.



Sin embargo, frente al caso, hizo un llamado a la calma: "No es prevalente. Afortunadamente, son casos específicos", dijo.



BOGOTÁ