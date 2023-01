En la apertura de la Semana de la Movilidad Sostenible, la alcaldesa Claudia López se refirió a los principales proyectos del borde oriental de la ciudad, en especial al Corredor Verde de la Carrera Séptima como el segundo gran proyecto estructurante de Bogotá después de la Primera Línea del Metro.



Detalló que esta obra permitirá, además, la construcción de tres cables aéreos: San Cristóbal, y las dos líneas de Monserrate – Reencuentro, así como también senderos ecológicos, la Ciclo Alameda Medio Milenio y conexión ecosistémica.

Lòpez hablò de la necesidad de seguir adelante con la construcción de la Primera Línea del Metro e Bogotá, que registra un avance del 18 %. "La prioridad de Bogotá es cofinanciar los tres cables y el Regiotram del Norte. No es cambiar el contrato de la Primera Línea del Metro. En ese mismo convenio de cofinanciación tendría que haber 25 billones de pesos, y no 12 billones como hasta ahora, para hacer las prioridades de Bogotá, más la modificación que plantea el presidente a la Primera Línea del Metro, si finalmente se hace como él lo plantea", explicó.



Recordó que el expresidente Juan Manuel Santos dejó financiada la primera línea del Metro, y que su sucesor, Iván Duque, dejó cofinanciada la segunda. “Lo que esperamos es que el presidente Petro le deje la tercera línea del Metro a Bogotá”, afirmó.



Agregó: “Yo lamento mucho que un nuevo certamen electoral decida si metro si o metro no. La mejor línea del metro es la que se construye, y la peor línea del metro es la que no se tiene, la que está en ideas y en dibujos. Nuestra Primera Línea del Metro va en el 18 % de ejecución, y tiene a 4.200 personas trabajando todos los días desde las 7 a. m.”.

Semana de la movilidad sostenible

Durante la 'Semana de la Movilidad Sostenible' se desarrollarán recorridos en bici

y conversatorios en los que participarán 10 expertos internacionales; además, se

socializarán los grandes proyectos de infraestructura que perfilan a Bogotá como una ciudad que promueve la movilidad sostenible.



Entre los expertos se destaca la presencia de Janette Sadik-Khan, excomisionada

del Departamento de Transporte de Nueva York; Niels van Oort, codirector del

Laboratorio de Transporte Público Inteligente de Países Bajos; y Melissa Bruntlett,

experta en movilidad urbana accesible y ciudades sostenibles.



Janette Sadik-khan aseguró que la ciclorruta de la capital es un ejemplo a nivel

mundial. "En Bogotá, los más de 600 kilómetros de ciclorrutas son usadas por al menos 880.000 usuarios a diario, eso es más que la población entera de Copenhague. Hay más ciclorrutas en Bogotá que vías enteras en Copenhague, entonces la ciudad merece un aplauso".

REDACCIÒN BOGOTÀ