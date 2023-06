Al escándalo por las chuzadas a dos exempleadas de Laura Sarabia, exjefa de Gabinete, además de la salida de ella y del exembajador Armando Benedetti del Gobierno, se le suma un nuevo capítulo: la revelación, en la noche de este domingo 4 de junio, de unos graves audios de Benedetti.



(En contexto: Los graves audios de Armando Benedetti en reclamo a Laura Sarabia)



En medio de esa situación, el presidente Gustavo Petro trinó una fotografía junto a su hija Sofía, que acompañó de estas palabras: "¿Intranquilos? Qué va".



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le envió un mensaje al jefe de Estado por esa publicación minutos después.

"Presidente Petro, el país entero espera de usted una respuesta seria y completa, no un tuit provocador y evasivo", escribió López en Twiter.



Y agregó: "No es solo su persona, su investidura y su gobierno lo que está en entredicho. Es la confianza e ilusión de millones, es el país y su historia lo que está en juego".

Sobre las 11:10 p. m., el mandatario trinó al respecto. Mencionó que ninguna persona del gabinete de Gobierno, ni altos mandos de la Fuerza Púbica ni directores de aparatos de inteligencia han ordenado interceptaciones o hallanamientos ilegales; y que tampoco aceptado chantajes.



(Consulte: Benedetti en audios contra Sarabia: 'Si me joden a mí, yo los jodo a ustedes')



Sobre los audios, agregó: "Ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad".



El presidente Petro manifestó que no acepta chantajes ni ve la política como un espacio de favores personales.



"Si hay personas en otra lógica diferente en el gobierno es mejor que se separen de él. Creo entender que le pasa a la mente de Armando Benedetti, acepto sus disculpas, pero debe explicar sus palabras ante la fiscalía y el país", concluyó.

Una agencia de inteligencia en el gobierno Duque nos grabó ilegalmente todas las conversaciones hechas en Zoom durante todos los meses de mi campaña y fueron publicadas en Semana. Nunca pudieron publicar un minuto siquiera en donde yo dijera algo ilegal o irregular.



La… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 5, 2023

Revelación de graves audios de Benedetti

De acuerdo con una serie de audios publicados por Semana, de los que se desconoce la fecha de grabación, el exsenador le hace reclamos a quien fuera la mano derecha del presidente, Laura Sarabia. Entre ellos, menciona el trato que, según él, recibió de parte de ella y del primer mandatario.

Después de graduarse como politóloga, Sarabia empezó a trabajar con Benedetti. Foto: Presidencia / Twitter: @AABenedetti

Benedetti, en reiteradas ocasiones, menciona que está reclamando un espacio político; además, que fue él quien consiguió el dinero y los votos en la Costa durante la campaña presidencial de 2022.



El exembajador de Colombia en Venezuela le dice a Sarabia que no iba a permitir que le "mamaran gallo" y que iba a contar información que conoce, según dice, del interior del Gobierno.



(Vea: Primeras reacciones políticas a los audios de Benedetti contra Sarabia)



“Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura. Te lo juro por la vida de mis hijos. Nos hundimos todos, nos vamos presos”, aseguró.



Tras la revelación, Benedetti dijo en Twitter que los audios "han sido manipulados" y pidió excusas al mandatario Petro y a Sarabia, mencionando que "la agresión y el ataque malintencionado" no vienen de su parte.

Los audios de @RevistaSemana han sido manipulados. Pido excusas al presidente @petrogustavo y a @laurisarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

En los últimos días, por el escándalo de las 'chuzadas' a Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia, y a otra empleada de la saliente jefa de Gabinete, tanto Sarabia como Benedetti salieron de sus cargos.



(En contexto: ¿Cómo queda el gobierno de Petro tras la crisis interna por escándalo?)

YALENI SOLANO ALARCÓN

ELTIEMPO.COM