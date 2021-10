Claudia López lanzó su plan de salud y dice que será para toda la familia

La administración de la alcaldesa Claudia López presentó lo que será el programa de salud de su gobierno y que busca que la atención de las personas más pobres y vulnerables de la ciudad se haga en casa. La estrategia se llama Salud a Mi Barrio y se incorpora al Sistema Distrital del Cuidado, una de las banderas del Plan de Desarrollo de la mandataria.

El modelo de atención en salud, que por la pandemia del covid-19 no se había dado a conocer, quiere que sean los equipos médicos de la Secretaría de Salud y de las EPS e IPS los que vayan hasta los hogares, para que los pacientes no estén buscando el servicio en los centros de salud y hospitales. La estrategia hará énfasis en la primera infancia, madres gestantes, adultos mayores y personas con discapacidad y sus cuidadores.



“Salud a Mi Barrio hace parte de nuestro Plan de Desarrollo y hace parte de nuestro modelo de salud pública”, aseguró López, quien dijo que el esquema no solo será para la persona enferma o vulnerable sino para toda la familia.

La idea, según la mandataria, también es que cuando un equipo de salud llegue a un hogar vulnerable, además, tenga en cuenta si tiene provisión de agua, si los niños tienen el esquema de vacunación completo, si alguno de los miembros tiene problemas de consumo de sustancias psicoactivas y si hay problemas de salud mental, entre otras situaciones.



“Esto es salud pública humana, esto es salud pública al hogar, es salud pública al territorio, es salud pública digna, es salud publica preventiva y resolutiva”, explicó López, y aclaró que en buena medida se está “retomando y lanzando” el programa “porque salimos un poco del tsunami del covid-19, que nos consumió durante año y medio”.

Julián Orjuela, subsecretario de Gestión Territorial y Servicio, agregó que a partir de la comprensión del territorio y de las necesidades y expectativas de la gente y sus riesgos construyeron un diagnóstico del perfil epidemiológico por cada UPZ y planes de cuidado locales.



Según López, ya se hizo un piloto de atención domiciliaria en la Subred Suroccidente con motivo del nuevo coronavirus y “ya demostramos que podemos, y que, así como fuimos por el covid, iremos por las demás enfermedades crónicas, porque tenemos la historia clínica de las personas”, afirmó la alcaldesa.



Y si bien este programa retoma la experiencia lograda durante el primero, segundo y tercer pico de la pandemia, en la que 185 equipos integrados por médicos y enfermeras visitaron en sus viviendas y les hicieron seguimiento a aproximadamente 1,5 millones de personas contagiadas que no necesitaron hospitalización, también tiene en cuenta lo ganado por el sistema en los últimos gobiernos distritales. No obstante, la mandataria solo se refirió a las administraciones de Lucho Garzón y de Gustavo Petro.

(Le puede interesar: Claudia López asegura que la seguridad en Bogotá está mejorando)



De la de su predecesor, Enrique Peñalosa, dijo que “tuvo una visión distinta” y que había “abandonado” los esfuerzos de los anteriores alcaldes. Eso sí destacó que “mejoró, sin duda, la infraestructura en salud” y que esta administración ha continuado con esos proyectos y, además, adelanta nuevos en salud.



Sobre el programa Salud a Mi Barrio, el secretario de Salud en el gobierno de Peñalosa, el médico Luis Gonzalo Morales, consideró que no ve “nada nuevo”, “solo que le cambian el nombre”.



“La estrategia Salud Urbana de Peñalosa se basa en los mismos principios, como son un enfoque preventivo hecho en la casa, el colegio, el trabajo y el espacio público, que buscan que en lo posible una persona nunca tenga que ir a un hospital”, aseguró el exfuncionario.

6. Territorios Saludables le costaba a Bogotá $1.000 millones DIARIOS, a pesar de lo cual tuvo serios problemas de gestión y muy pobres resultados.



Morales destacó logros como la reducción del hacinamiento en urgencias de los hospitales, la atención en la casa de 600 pacientes en promedio diario y que tuvieron cero niños muertos por desnutrición y disminución del 38 por ciento en el embarazo adolescente y del 28 por ciento en la mortalidad materna. “A estos resultados súmele la reducción en homicidios y muertes en accidentes de tránsito”.



Precisamente, Morales tuvo un enfrentamiento en redes sociales con Petro y señaló que el programa Territorios Saludables le costó a la ciudad 1.000 millones de pesos diarios y “tuvo serios problemas de gestión y muy pobres resultados”.



