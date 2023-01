Después de una semana en la que la agenda de la ciudad estuvo centrada en el metro de Bogotá, y en la que tanto la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro enviaron mensajes sobre sus intenciones frente al megaproyecto, la mandataria bogotana volvió este lunes a referirse a la obra. Afirmó que "sí o sí va a operar en 2028".

(Las cartas que se jugaría el Gobierno para tramo subterráneo en metro de Bogotá)



En el primer día de la Semana de la movilidad sostenible, en la que hay invitados nacionales e internacionales, la alcaldesa de la ciudad señaló que "la mejor línea del metro es la que se tiene, la mejor línea del metro es la que se construye; la peor línea del metro es la que no se tiene, la que sigue en papeles y en dibujos".



En una nueva defensa de la primera línea del metro, contratada en 2019, la alcaldesa aseguró: "La primera línea no es un proyecto, no es una idea, es un contrato". Agregó:

"sí o sí va a iniciar año de operación en 2028, mientras yo sea alcaldesa y de mí dependa".



La alcaldesa de Bogotá también habló de la contratación y de su costo: "Es, de hecho, el contrato de infraestructura pública más grande que tiene hoy Colombia. Es la licitación pública internacional de más alto valor que ha hecho Colombia en su historia, 22,3 billones de pesos".​ Destacó que su costo es de 22,3 billones de pesos.



Según la mandataria, el proyecto va 18 por ciento de avance y todos los días 4.200 colombianos se levantan a construir el metro de Bogotá.



(Decisión de cambiar línea 1 se debe tomar entre todas las partes: Mintransporte)



Dijo también que el metro arrancará con una capacidad de 42.000 pasajeros hora sentido y que puede llegar a 72.000 pasajeros hora sentido.



El pronunciamiento se produce cuando se espera que se conozcan los conceptos contratados por el Gobierno Nacional sobre la viabilidad de un tramo subterráneo en la primera línea del metro y que implicará mayores costos y más tiempo.



(En contexto: Metro: estas son las 5 propuestas de tramo subterráneo de los chinos para Petro)



El Gobierno Nacional escogió para que se contemple soterrar la alternativa que comienza en la avenida Primero de Mayo con carrera 50 y va hasta la calle 72 con avenida Caracas.



No obstante, esta opción no fue considerada como viable para el consorcio chino, que, por petición del presidente Petro, presentó cinco propuestas el pasado miércoles en una reunión en Presidencia.



La primera línea del metro de Bogotá está proyectada para entrar en operación en marzo de 2028.



REDACCIÓN BOGOTÁ