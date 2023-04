Por medio de su cuenta de Twitter, Claudia López lanzó una dura pulla en contra el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa.



"Qué mezquindad y mala onda con Bogotá. Suba y Engativá tendrán metro subterráneo. Hicimos en 4 años lo que se demoró 20 para la Línea 1: estructurar, conseguir la plata y la contragarantia. Este año abre la licitación y el entrante se adjudica. Cómo dice la canción: “Sufre mamón…”, dijo.



Suba y Engativa tendrán metro subterráneo. Hicimos en 4 años lo que se demoró 20 para la Linea1: estructurar, conseguir la plata y la contragarantia, este año abre la licitación y el entrante se adjudica. Cómo dice la canción “sufre mamon…” https://t.co/JAnXV0PzbR — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) April 18, 2023

Esta respuesta de la mandataria de Bogotá se dio como respuesta a un trino previo de Enrique Peñalosa en el cual hacía una crítica a la administración que le ha dado Lópéz a los recursos de la capital.



"Claudia López no es buena para gerenciar, solo para hablar (y gritar). Tanto show de que TransMilenio era malo y que ella haría mucho metro, no va a dejar contratado un centímetro de la famosa línea 2", dijo el exalcalde.



De la misma manera, Peñalosa reiteró que en su mandato se dejó "contratada la línea de metro que está en construcción (con muchos más kilómetros que la que ella no va a poder contratar) y además dejamos varias troncales de TransMilenio que están en construcción", finalizó.

¿En qué va la construcción del Metro de Bogotá?

El consorcio chino a cargo de las obras de la primera línea del metro de Bogotá considera que en mayo o, incluso, junio próximo estará cumpliendo con la entrega de todos los estudios y diseños de detalle principales. Antes, y a pesar de las advertencias de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), que anunció de manera anticipada que se podría abrir un proceso por posible incumplimiento, no creen que lo puedan lograr.



No obstante, aseguran que esto “no afecta en nada” ni “pone en riesgo” la construcción del megaproyecto, ni las fechas de prueba ni la entrada en operación de la red ferroviaria más importante que se construye en este momento en Colombia y en América Latina.



EL TIEMPO se reunió en exclusiva con un equipo de directivos de Metro Línea 1, el consorcio chino a cargo de la primera línea, quienes explicaron por qué no pudieron entregar los estudios y diseños de detalle principales el 30 de marzo pasado, como lo habían acordado con la EMB, y los avances que presentan a la fecha, y reafirmaron el compromiso con la obra: “Este proyecto va a ser una realidad”, afirmaron.



