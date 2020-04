Claudia López dice que lamenta situación en Doña Juana

Inicie su día informado con Arriba Bogotá y EL TIEMPO, que le permitirán saber las noticias locales, nacionales e internacionales.

En la noche del martes 28 de abril se presentó un deslizamiento en el relleno sanitario Doña Juana. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) informó que se está verificando cuál es la magnitud de lo sucedido. Mientras tanto, la alcaldesa de la capital, Claudia López, dijo que lamenta la situación y sostuvo que organismos de socorro del Distrito fueron enviados a atender la emergencia



Muchos se preguntan si esta fue una emergencia anunciada: el concejal Manuel Sarmiento compartió más temprano una publicación en la que señala que el operador del relleno estaba incumpliendo su trabajo. "Me llega este video donde se evidencian griestas que ponen en peligro la vida de trabajadores y la salud pública", dijo el funcionario en su cuenta de Twitter.



Perdura el amargo recuerdo del derrumbe de Doña Juana que se presentó el 27 de septiembre de 1997, la emergencia sanitaria más grande de la capital. En ese entonces 1'200.000 toneladas de basura se precipitaron en el río Tunjuelito y tres localidades quedaron profundamente afectadas.



Además, hoy se reinician las obras públicas en Bogotá. Las empresas deberán cumplir protocolos de bioseguridad y en cada frente de trabajo no podrá haber más de 10 trabajadores. La Secretaría de Movilidad les recordó a las empresas privadas que el horario laboral no podrá coincidir con las horas pico del TransMilenio. Y el director del IDU explica cómo se llevarán a cabo estas obras.



