Claudia López, la primera alcaldesa de Bogotá electa por voto popular

La nueva alcaldesa de Bogotá cuenta con una carrera política que ha ido en ascenso en los últimos tiempos. Sus banderas políticas han sido la lucha contra la corrupción y la cultura ciudadana. Aquí la historia de la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa por medio del voto popular en Bogotá.

Claudia López nació en Bogotá en el año 1970. Ha vivido la mayor parte de su vida en esta misma ciudad, pasando por distintas locales como La Candelaria, Ciudad Bolívar y Engativá.



En cuanto a su formación, lo primero que estudió fue Biología en la Universidad Distrital, aunque su anhelo por esa época era el de ser doctora. Participó en el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta y, a raíz de eso, decidió matricularse en la Universidad Externado de Colombia, donde estudió Finanzas y Relaciones Internacionales.

Años después de haber terminado su pregrado, ganó una beca para estudiar una maestría en Administración Publica y Política Urbana en la Universidad de Columbia en Nueva York.



Recientemente, se graduó de un doctorado en Ciencia Política con la Universidad de Northwestern.



De otro lado, López cuenta con una carrera política ascendente, pues ha sido alcaldesa local de Santa Fe, senadora por el partido Alianza Verde y líder política de la misma colectividad.



En 2018, fue fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Entonces perdió esas elecciones y la Consulta Anticorrupción por no alcanzar el umbral requerido. Sin embargo, esta consulta, que lideró junto a varias figuras políticas, tuvo una de las mayores votaciones por una sola causa en la historia del país.



Para la carrera por la Alcaldía, López había comenzado su campaña en marzo, cuando su nombre se reveló como precandidata, de nueva cuenta, por el partido Alianza Verde. Se mantuvo en su puesto una vez el partido definió que sería ella la aspirante oficial y no Antonio Navarro, otro de los opcionados.



López trató de consolidar su propuesta cuando, en junio, conformó la Coalición de Partidos Alternativos, que prometía un programa y candidato único a concertar entre la Alianza Verde (Claudia López), el Polo Democrático (Celio Nieves), el movimiento Activista (Luis Ernesto Gómez), el Mais (Hollman Morris) y Jorge Rojas, quien se proclamaba como un opcionado de la Colombia Humana. Al final, sin mecanismo definido, se eligió como candidata única a Claudia López.



Sin embargo, en las siguientes semanas, la coalición comenzó a flaquear, por cuenta de varias diferencias programáticas entre ella y los antiguos aspirantes del grupo.



Durante la campaña, Claudia López tuvo dos momentos.



Cuando arrancó su campaña luego de ganar a Navarro en una encuesta y donde estaba por encima del 40 por ciento de las preferencias. Fue un discurso fuerte vehemente hasta que tuvo varias salidas en medios que no le favorecieron y comenzó a caer.



Luego empezó a bajarme el tono a su discurso y logró frenar esa tendencia y la estabilizó.



Aunque la mayoría de las encuestas daba por favorito a Carlos Fernando Galán, Claudia López dio el golpe junto con la coalición que la apoyó hasta el final de la contienda, conformada por el Polo Democrático y el Movimiento Activista.



Y fue con esta coalición que alcanzó el puesto como la primera mujer alcaldesa electa por voto popular en Bogotá.



REDACCIÓN BOGOTÁ