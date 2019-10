Así es Claudia López, la alcaldesa hija de Bogotá

Hoy Bogotá eligió por primera vez a una hija de una familia como la suya”, dijo anoche Claudia López, la nueva alcaldesa electa de Bogotá.

López nació en 1970 en la capital, donde ha vivido prácticamente toda su vida. Pasó su infancia en la localidad de Engativá y vivió durante su adolescencia en Ciudad Bolívar.



Es la mayor de seis hermanos, hija de una maestra que desde muy pequeña le inculcó un gusto por la lectura. María del Carmen Hernández, su madre, es a la vez uno de los símbolos de Claudia, una de sus piedras angulares. “Fue la primera profesional de la familia, cambió mi vida para bien”, ha dicho López.

Desde pequeña quiso ser médica, razón por la cual, según ella, estudió Biología en la Universidad Distrital. Sin embargo, sus intereses políticos la llevaron por otros caminos. Empezó siendo líder estudiantil cuando era joven. Participó del movimiento de la Séptima Papeleta.



Esto, dice, la cambió para siempre. “Fue mi puerta de entrada al trabajo por la democracia colombiana”, reconoció. Se cambió de carrera e ingresó al pregrado de Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado. Pagado con Icetex y su trabajo de fines de semana.



Ocupó varios cargos, en su mayoría públicos. Trabajó en la Contraloría Distrital, fue alcaldesa de la localidad de Santa Fe y entre 2012 y 2015 fue senadora. El último año, le apostó ser fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo y líder de la Consulta Anticorrupción.



Además, Claudia alternó el mundo político con el académico. Hizo un máster en Administración Pública y Política Urbana de la Universidad de Columbia y un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Northwestern. Ambos con beca. De la academia, adquirió herramientas para fortalecer su ejercicio.



En 2005 adelantó investigaciones sobre parapolítica, un escándalo que desestabilizó varias figuras relevantes en el Congreso. Como senadora abanderó la lucha contra la corrupción y protagonizó debates en los que enfrentó a personajes como Álvaro Uribe, Kiko Gómez, Germán Vargas Lleras, entre otros.



Aunque fue denunciada por injuria y calumnia en varias ocasiones. El expresidente Ernesto Samper, la denunció porque lo vinculó con el narcotráfico en una columna de EL TIEMPO. Y también el expresidente Uribe interpuso una tutela en su contra en el 2017.



López ha sido criticada, por algunos sectores, debido a su condición sexual (es pareja de la senadora Angélica Lozano). Nunca lo ha ocultado, mucho menos ayer. Cuando una de las primeras fotos que le dieron la vuelta al país fue la de un beso entre Lozano y ella, celebrando. “Mi muñeca hermosa”, le dijo varias veces en la noche.

Un los últimos meses ha sido criticada, por sus posturas, pero sobre todo, por su forma de hablar. A un periodista, por ejemplo, le respondió “No me vengas con condescencias machistas. Las mujeres tenemos que ser respetadas en la sociedad”.



Florence Thomas, reveló que votaría por ella la semana pasada. Dijo que no merecía su voto por ser mujer, sino porque la convencía de verdad. “Sé que es una mujer seria, trabajadora, sin apellidos de cuna, y ya eso en este país es mucha cosa”, escribió Thomas.



A EL TIEMPO le dijo, en varias ocasiones, que lo suyo “era cuestión de berraquera”. Con un carácter firme, expuso sus propuestas y recorrió la ciudad, localidad a localidad, compartiéndolas. A sus 49 años, monta bicicleta con potencia.



“No hay nada que me alegre más la vida que andar en bici. Habría elegido siempre hacer así la campaña”, le confesó a este diario en varios recorridos que hizo por la ciudad. La bicicleta parece haber sido una de sus mejores amigas de infancia, en sus álbumes familiares aparece, sonriente, subida en varias ciclas.



Dice que ama coleccionar pañoletas de colores, que no puede vivir sin ajiaco ni jugo de lulo, que uno de sus libros favoritos es la biografía de Churchill, que ama el vallenato y la música llanera, que admira a Virgilio Barco y a Soraya Bayuelo y que está “en la mejor etapa de su vida”.



