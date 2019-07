Claudia López inscribió su campaña a la Alcaldía de Bogotá

La candidata de la Alianza Verde, Claudia López, inscribió su candidatura y también presentó su plan de gobierno.



Sus ejes de trabajo son: "una Bogotá para vivir seguros, sin miedo y unidos; con más oportunidades de empleo y educación; más tiempo para la familia y el desarrollo, no para los trancones; una Bogotá que reverdece, vive y respira; y lo más importante, una ciudad anticorrupción con un gobierno abierto y transparente".

López estuvo acompañada, entre otros, del ex candidato a la presidencia, Sergio Fajardo; del exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón; del exministro y excandidato a la alcaldía, Rafael Pardo; del exsecretario de Gobierno y exministro, Antonio Navarro con quien disputó al comienzo de esta carrera la aspiración por el palacio Liévano.

“Tengo 49 años, me he hecho a pulso, he salido adelante con amor, educación y con disciplina. He usado mi voz e inteligencia para defender a los ciudadanos de la violencia y la corrupción. He apostado y trabajado toda mi vida por mi ciudad y hoy quiero ser electa como la primera mujer Alcaldesa”, destacó Claudia López.