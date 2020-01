Claudia López acortará el perímetro de seguridad de La Santamaría

La alcaldesa anunció que entre el 1° de febrero y el 2 de marzo se llevarán a cabo distintas actividades culturales con apoyo de la Alcaldía, las Secretarías de Gobierno y de Cultura con el fin de celebrar la 'fiesta no brava' y rechazar el maltrato animal. De igual forma, la alcaldesa anunció que el perímetro de seguridad que se disponía en años pasados será reducido.

Aunque se seguirá suspendiendo la ciclovía en la carrera 7ª a partir de las 11 a. m., López anunció que la carrera 13 sí permanecerá abierta durante las jornadas taurinas. "No hay que cerrar el centro, como se hacía en el pasado", señaló la alcaldesa.



Asimismo, manifestó que el número de efectivos de la policía será reducido, pues para ella la seguridad de los asistentes a los eventos privados corre por cuenta de los organizadores y no del Distrito.

Los actos de la Alcaldía tendrán un enfoque más cultural: apoyará una serie de eventos con más de 50 actividades, conciertos, recorridos, talleres, conversatorios, proyecciones especiales y diferentes actos culturales en las bibliotecas públicas.



La organización de la 'fiesta no brava' respondería a la intención del Distrito de diversificar las formas de expresar el rechazo al maltrato animal, además de las manifestaciones que se hacen tradicionalmente frente a La Santamaría en épocas de corridas de toros.



"Nuestro objetivo no es que haya eventos que maltraten la vida y al mismo tiempo eventos culturales. Nuestro objetivo es que no haya eventos que maltraten a los animales", dijo Claudia López, quien asistió a la rueda de prensa con su secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez y su secretario de Cultura, Nicolás Montero.



En cuanto a la prestación de La Santamaría, la alcaldesa expresó que está obligada por la ley a cumplir el contrato firmado por la anterior administración con el privado que realizará la próxima temporada taurina. Además, dijo que tenía "envidia de la buena", por lo que hizo su homólogo de Medellín, Daniel Quintero, quien llegó a un acuerdo con el privado que administra el Centro de Espectáculos La Macarena, en el cual se suspenderán las corridas de toros por los próximos cuatro años.



"La Corte Constitucional obliga hoy a usar recursos público para el maltrato animal. Ese es un tema local, un tema de la ciudadanía, francamente nos parece un despropósito", dijo Claudia López e instó a la bancada de su partido para que legisle en función de prohibir este tipo de eventos.



Asimismo, López manifestó su apoyo al proyecto de acuerdo de la concejal Andrea Padilla, que pretende establecer restricciones para los asistentes de las corridas de toros, como la prohibición del uso de elementos cortopunzantes en contra de animales y distintos cambios que aumentarían los costos de los asistentes a las corridas de toros.



