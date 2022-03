Luego de que el sábado 26 de marzo el frente 33 de las disidencias de las Farc detonará una bomba en el CAI de Policía de Ciudad Bolívar que dejó dos menores muertos y 39 heridos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el comandante de la Mebog, general Eliécer Camacho, dijeron que lo ocurrido en la ciudad es una amenaza clara a la seguridad nacional del país y le solicitaron al presidente Iván Duque activar siete medidas de seguridad para blindar a la capital del país de los actos terroristas.



La Alcaldesa López condenó enfáticamente a las disidencias de las FARC, como únicos responsables de este acto criminal. "Son unos cobardes y miserables asesinos que pusieron y detonaron 20 a 25 kilos de explosivos detrás del CAI de Arborizadora Alta, con pleno conocimiento e intención de hacer daño a civiles en medio de un barrio popular, en una zona rodeada de un parque, tres colegios y comercio".



De la misma forma solicitó siete acciones claras al Gobierno Nacional:



1. Reforzar las acciones de inteligencia militar sobre la acción de estos grupos

criminales de las disidencias de las FARC responsables del atentado.



2. Asignar los refuerzos militares y policiales en todas las entradas y salidas de Bogotá

Región, especialmente en el sur de la ciudad.



3. Ordenar un plan escudo de protección de la ciudad, de su población y activos

estratégicos.

4. Asignar equipos exclusivos de Dipol, Dijin, Diase (antisecuestro y antiextorsión) y fiscales de dedicación exclusiva para desvertebrar y capturar a los miembros de las disidencias de las FARC responsables del atentado.



5. Ordenar a todas las empresas de telecomunicaciones y demás entes que puedan aportar información a las investigaciones que la entreguen con la mayor celeridad a los equipos de inteligencia e investigación judicial.



6. Disponer los recursos necesarios para que la Unidad Nacional de Víctimas registre, caracterice e indemnice a las víctimas de este atentado.



7. Reforzar las capacidades de vigilancia, patrullaje e investigación de la Policía

Metropolitana de la Sabana y de la Metropolitana de Bogotá para coordinar con el

plan escudo que se disponga para la ciudad región, en particular para Ciudad Bolívar,

localidad especialmente vulnerable y victimizada por la operación de esas

organizaciones criminales y atentados.



De la misma forma, la mandataria declaró tres días de duelo distrital para conmemorar la vida de los fallecidos.

Los antecedentes

Aunque la alcaldesa de Bogotá había asegurado durante el primer atentado ocurrido el 5 de marzo en la estación de Policía de Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, que "en Bogotá no había presencia física ni operación permanente de grupos armados del conflicto colombiano ni grupos residuales", lo cierto es que en esta oportunidad la mandataria confirmó que aunque no hay evidencia de la presencia de estos, si se puede concluir que están en la capacidad de afectar a la ciudad con planes orquestados desde otros lugares del territorio nacional.



Según las declaraciones de López, el MinDefensa, en dos oportunidades durante 2021, le habría notificado a Bogotá que no se encontraba bajo amenaza y que en la ciudad no había presencia de grupos armados que pudieran poner en riesgo la seguridad.



No obstante, en el atentado del 5 de marzo, el comandante dela Policía de Bogotá, Eliécer Camacho, ya había dicho que entre las primeras hipótesis estaba la posibilidad de que grupos residuales (Gaor), por medio de estructurales criminales locales, fueran los autores del atentado, que en ese entonces, no cobró la vida de nadie pero que prendió las alarmas de la seguridad en la capital.



Por ahora, tanto las autoridades distritales como las nacionales han ofrecido recompensan para quienes ayuden a dar con el paradero de alias "Jhon Mechas" presunto responsable del atentado y, Claudia López, le solicitó al Gobierno de Venezuela que identifique, capture y extradite a cualquier miembro del grupo residual Frente 33 de las disidencias Farc para que respondan por este atentado cobarde y criminal.