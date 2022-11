“Le hemos insistido al Congreso que le dé trámite a la ley que propusimos hace un año y medio que crea un sistema de justicia penal restaurativa de penas cortas, de menos de un año, pero eficaces. Con segundas oportunidades, con resocialización y con centros de justicia restaurativa distintos a las cárceles, que claramente tienen mucho hacinamiento. Serían financiadas por las alcaldías y el gobierno”, indicó López cuando habló de delitos como el robo de celulares.

El pronunciamiento lo hizo este jueves en el marco de una reunión del Bloque Parlamentario de Bogotá, espacio de concertación sobre prioridades de Bogotá-Región para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.

La mandataria expuso su idea para que se permita la creación de un sistema de justicia penal restaurativa que permita contrarrestar la ola de hurtos en la capital. “Esa es la propuesta que tenemos para que los ladrones no queden libres sistemáticamente. No los queremos libres e impunes, pero tampoco los queremos con penas de años de cárcel por un celular en La Picota, esto no tiene sentido. Proponemos este sistema intermedio, la bancada parlamentaria del presidente del congreso nos dijo que le van a dar prioridad al proyecto en su trámite y quedará planteado en el PND”, complementó la mandataria.

