¿Qué dijo la alcaldesa durante su recorrido por Bogotá en cuarentena?

De cara a lo que serán estos tres días de cuarentena en Bogotá, la alcaldesa Claudia López hizo un recorrido en bicicleta por la ciudad con el fin de verificar cómo están operando algunos puntos de toma de pruebas PCR, vacunación y call centers habilitados para hacer rastreo de contagios covid-19. Estos puntos estarán habilitados para que la ciudadanía llame o asista.



Mientras, la Alcaldía continúa con su campaña DAR (que consiste en los pasos de 'detecto síntomas, me aíslo y reporto’) con el fin de que este tercer pico de contagios no sea de alta gravedad, por lo que se han hecho seguimiento a estas zonas que van a operar durante la cuarentena.



(Le puede interesar: ¿Qué puede hacer y qué no en la cuarentena general en Bogotá?)

Después de visitar un call center en la calle 99 con carrera décima, y el centro de vacunación de la EPS Compensar a unas cuadras de su primera visita, la mandataria hizo una parada en el parque Virrey (uno de los puntos de toma de pruebas de la ciudad) para recordarle a la ciudadanía las actividades permitidas y restringidas durante esta cuarentena.



López manifestó que, para tomarse la prueba PCR en los próximos tres días, varias EPS habilitaron 86 puntos para esta actividad, mientras que la red pública distrital tiene cerca de 92 zonas. Operan a partir de las 9 de la mañana hasta agotar la cantidad de pruebas diarias.



Dichas pruebas son gratuitas, por lo que el ciudadano que se la quiera hacer, puede buscar el punto más cercano a su vivienda a través de la página bogota.gov.co/coronavirus-en-bogota/, donde están los asignados tanto por EPS como de la red distrital. “Si tiene síntomas o la duda, y quiere tomarse la prueba PCR, vaya y se la toma. No hay ninguna restricción” aclaró la alcaldesa. Después de tomársela, es obligatorio aislarse en casa hasta la entrega de resultados, que se prevé en un plazo de 72 horas.



Las autoridades piden a quienes tengan los síntomas asociados al covid-19 que, además de tomarse la prueba, llamen al call center de su respectiva EPS y reporte a todos los conocidos con los que tuvo contacto en los últimos días.



En el tema de vacunación, Claudia López aseguró en sus declaraciones en el Virrey que son cerca de 400 puntos habilitados en estos días para inmunizar a adultos mayores de 70 años, y que funcionarán para quienes ya tienen cita agendada, siguiendo la medida de ‘pico y cédula’.



Entre otras cosas, la alcaldesa le recordó a la ciudadanía que solo salga una persona por familia a comprar productos esenciales para la casa, respetar la cuarentena y que habrá puestos de control del Ejército en las entradas y salidas de Bogotá.



“Este no es un puente festivo, para salir de paseo. Estos son tres días de cuarentena para quedarnos en casa cuidándonos”, dijo López a la ciudadanía, a quienes les agradeció por estos días de confinamiento.



